Muere Débora Estrella: ¿cómo era la avioneta en la que viaja antes del accidente?

¿Quién era Débora Estrella, la conductora que murió en accidente de avioneta en NL?

El mundo de los medios se encuentra de luto, luego del fallecimiento de , conductora en el noticiero televisivo Telediario Matutino en Monterrey, y algunos espacios en Milenio Televisión.

Débora Estrella fue una de las dos víctimas en el desplome de una avioneta que despegó la tarde del pasado sábado 20 de septiembre, en el Aeropuerto Internacional del Norte, localizado en Apodaca, Nuevo León.

La periodista de 43 años perdió la vida durante el incidente, en el municipio de García, en la entidad del norte.

La conductora falleció a los 43 años de edad. Foto: Facebook @deboraestrellaoficial
El suceso se registró alrededor de las 18:50 horas en la zona conocida como Laderas/Riberas Interpuerto, dentro del Parque Industrial Ciudad Mitras y también cobró la vida del piloto, Bryan Ballesteros.

¿Cómo era la avioneta en la que viajaba Débora Estrella?

Antes del incidente y a través de su cuenta oficial de Instagram, Débora Estrella compartió una foto de la avioneta que se desplomó, un Cessna 172 Skyhawk.

De acuerdo con la Escuela de Aviación de México, es un avión monomotor de ala alta, con capacidad para 4 personas, fabricado por la empresa Cessna.

La primera línea de producción de esta avioneta se realizó en 1956. Foto: Escuela de Aviación México
Es el avión más fabricado en la historia de la aviación, con más de 44,000 unidades entregadas.

Se utiliza comúnmente para el entrenamiento de pilotos debido a su facilidad de vuelo y mantenimiento.

Según BBC News, fue diseñado a principios de los años 50 y, a pesar de que ha sufrido ajustes y mejoras, su diseño se mantiene esencialmente similar al original.

Avioneta Cessna 172 Skyhawk. Foto: Escuela de Aviación México
