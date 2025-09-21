¿Quién era Débora Estrella, la conductora que murió en accidente de avioneta en NL?

El fallecimiento de Débora Estrella, conductora de televisión originaria de Nuevo León, generó sorpresa y tristeza en el medio artístico y entre su público.

La joven presentadora murió el 20 de septiembre en un accidente de avioneta en la entidad, dejando un vacío en la pantalla y en quienes seguían de cerca su carrera.

Su vida profesional, marcada por la pasión en la comunicación y la cercanía con sus seguidores, quedó interrumpida por un trágico hecho que ha causado consternación en la comunidad mediática.

Foto: Instagram @deboraestrella

¿Quién era Débora Estrella?

Débora Estrella fue una conductora y presentadora nacida el 24 de diciembre de 1982 en Monterrey, Nuevo León. Se dio a conocer en programas de televisión regionales, donde destacó por su estilo fresco y natural frente a las cámaras. Además de la televisión, utilizó plataformas digitales para acercarse a su público, consolidándose como una figura juvenil con gran potencial en los medios.

Débora Estrella estuvo casada con el conductor José Luis García con quien compartió parte de su vida personal y profesional.

Aunque su matrimonio terminó, ambos mantuvieron vínculos debido al trabajo en el medio.

De hecho, él fue quien informó en una transmisión en vivo sobre el accidente de la avioneta sin saber en ese momento que su exesposa viajaba en ella.

Foto: Captura de pantalla en Instagram

¿Cómo fue su carrera en los medios?

Débora comenzó en la televisión regiomontana, participando en programas de entretenimiento y revistas. Su frescura y autenticidad le abrieron paso en el ámbito digital, donde sumaba cada vez más seguidores. Su estilo cercano y espontáneo la convirtió en una de las jóvenes figuras más queridas del público local.

La noticia de su fallecimiento causó impacto inmediato en redes sociales. Amigos, colegas y seguidores expresaron mensajes de dolor y despedida, recordándola como una mujer apasionada por la comunicación y con un futuro prometedor en los medios.

Foto: Captura de pantalla en Instagram

