Autoridades capitalinas y federales aseguraron aproximadamente 500 kilogramos de marihuana, que estaba distribuida en bolsas de basura, durante un cateo realizado en un inmueble de la colonia Siete de Noviembre, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

El predio, según investigaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), está ligado a Julio Geovany Jacobo López, alias "Sinaloa", dedicado al narcomenudeo en la alcaldía Gustavo A. Madero, y que está vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, refirió a través de su cuenta de x, que el inmueble está vinculado a un grupo delictivo dedicado al narcomenudeo y extorsión en la zona.

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De acuerdo con la SSC, el operativo fue encabezado por policías capitalinos, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, y contó con el apoyo de efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que las investigaciones de gabinete y campo permitieron identificar un predio ubicado sobre la calle Norte 60, donde, de acuerdo con las indagatorias, era almacenada una importante cantidad de droga.

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“Para confirmar la información, los agentes realizaron vigilancias fijas y móviles, recorridos de reconocimiento y entrevistas con vecinos de la zona”, detalló la SSC.

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Indicó que con los datos de prueba obtenidos, un Juez de Control autorizó la orden de cateo. Durante la intervención, las autoridades ingresaron al inmueble sin reportar incidentes y, en una de las habitaciones, localizaron varias bolsas de plástico negras y grises que contenían un vegetal verde y seco con características propias de la marihuana.

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En total fueron asegurados alrededor de 500 kilogramos del enervante, el cual quedó a disposición del Ministerio Público para integrar la carpeta de investigación y determinar su origen y destino.

Tras la diligencia, el inmueble fue asegurado y quedó bajo resguardo policial mientras continúan las investigaciones para identificar y detener a los responsables de operar el sitio.

LL