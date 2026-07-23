Un juez de control vinculó a proceso a Fausto “N”, Jaime “N” y José “N”, acusados del delito de asociación delictuosa, luego del análisis de ocho investigaciones por secuestro exprés registradas entre junio de 2024 y marzo de 2026.

Además, se les dictó la medida de prisión preventiva y se fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ), se identificó un grupo de al menos cinco personas que planearon e incluso ejecutaron hechos delictivos, entre los que sobresale el secuestro exprés, principalmente en las colonias Juárez, Centro y Tabacalera, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Lee también Alcaldía Cuauhtémoc retira más de 2 mil kilos de mostrencos que obstruían la vía pública

En los casos analizados, las víctimas abordaron coches tipo taxi, donde el chófer les ofreció una bebida, la cual fue ingerida, provocando que los pasajeros perdieran el conocimiento, ya que contenían benzodiazepinas, y al despertar fueron despojados de sus pertenencias y obligados a proporcionar acceso a su banca móvil, para realizar operaciones para disponer del dinero de sus cuentas.

Ante el registro de varios casos de características similares, elementos de la Policía de Investigación de la FGJ analizaron videograbaciones públicas y privadas, realizaron seguimientos perimetrales con ayuda del C5 y practicaron reconocimientos fotográficos, además de otras diligencias, para identificar a los presuntos responsables.

[Publicidad]

Con los datos recabados, un agente del Ministerio Público estableció la probable participación de los tres sujetos en el delito de asociación delictuosa, por lo que solicitó y obtuvo las órdenes de aprehensión en contra de los sospechosos.

Lee también Alcaldía Cuauhtémoc remite a 50 franeleros

La primera captura se realizó en el municipio de Tlalnepantla, en colaboración con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, donde se detuvo a Fausto “N” y José “N”; mientras que la segunda fue en la colonia Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo, donde se capturó a Jaime “N”, el pasado 16 de julio.

[Publicidad]

Durante las audiencias, el juez encontró elementos suficientes para vincularlos a proceso.

mahc/LL