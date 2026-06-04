“Responsabilizamos al gobierno federal por cualquier situación que pueda ocurrir de aquí en adelante”, advirtió la secretaria general de la Sección 22 de Oaxaca, Yenny López, al informar que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantiene su exigencia de una reunión directa con la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien reclaman cumplir el compromiso que hizo con el magisterio de abrogar la Ley del ISSSTE de 2007.

“Como lo hemos dicho aquí, responsabilizamos al gobierno federal por cualquier situación que pueda ocurrir hacia quienes representamos, pero hacia quienes se movilizan también en las actividades políticas”, afirmó la dirigente al término de una nueva mesa de negociación con funcionarios federales.

López señaló que tras tres reuniones con las secretarías de Gobernación y de Educación Pública, la demanda central de la CNTE sigue sin resolverse. Explicó que la propuesta presentada por el gobierno federal sobre pensiones para trabajadores que cotizan bajo el régimen de cuentas individuales será analizada por las bases del movimiento, aunque aclaró que no responde a la exigencia principal de abrogar la Ley del ISSSTE de 2007.

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Indicó que la Comisión Nacional Única de Negociación no tiene facultades para aceptar o rechazar la propuesta gubernamental sin consultar previamente a las asambleas estatales y a la Asamblea Nacional Representativa, que sesionaría la tarde de este jueves.

La dirigente sostuvo que la CNTE continuará demandando una mesa directa con la titular del Ejecutivo federal, debido a que fue ella quien, durante su campaña presidencial, planteó la posibilidad de revertir la reforma al sistema de pensiones de los trabajadores del Estado.

“Sin desistir desde luego que la mesa sí debe ser atendida por la Presidenta de la República porque hemos reiterado en diferentes ocasiones que fue precisamente la Presidenta en su proceso de campaña y hoy los compañeros no olvidan, tienen memoria y están ahí las evidencias de que fue una promesa de campaña”, expresó.

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López también acusó actos de represión política, administrativa y económica contra integrantes de la CNTE. Aseguró que existen carpetas de investigación abiertas contra algunos dirigentes y que autoridades educativas de distintos estados han emitido comunicados relacionados con la participación de docentes en las movilizaciones.

Por ello, exigió al secretario de Educación Pública, Mario Delgado, emitir un documento para evitar sanciones contra los maestros que participan en el movimiento, mientras que a la Secretaría de Gobernación le pidió garantizar la integridad física de los manifestantes y la reparación del daño para quienes han resultado afectados durante las protestas.

La líder magisterial insistió en que la huelga nacional iniciada el 1 de junio es consecuencia de la falta de respuestas a las demandas de la CNTE y reiteró que las acciones futuras dependerán de la valoración que realicen las bases sobre la propuesta presentada por el gobierno federal.

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“Hoy mínimamente tiene el desglose de cómo es la propuesta que tiene ahora el gobierno federal, pero también es cierto que esto no cubre la demanda central. Nosotros no hemos aceptado de ninguna manera que cubra nuestra demanda central, que es la abrogación de la Ley del ISSSTE”, subrayó.

Respecto a la continuidad de las negociaciones, indicó que no existe por ahora un acuerdo para una nueva reunión con las autoridades federales y que cualquier decisión dependerá de los resolutivos que adopte la Asamblea Nacional Representativa.

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