La Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi) se sumó al acuerdo que el gobierno federal dio a conocer para utilizar solo acero mexicano en la construcción de obra pública.

La Canadevi se comprometió a priorizar el uso de acero de fabricación nacional en proyectos de infraestructura y vivienda.

El presidente nacional de la Canadevi, Carlos Eduardo Ramírez Capó, destacó el papel estratégico del sector vivienda como uno de los principales detonadores de la demanda de acero en México.

“En Canadevi estamos muy contentos de participar en este gran acuerdo para fortalecer la industria acerera mexicana. Cada vivienda consume en promedio de 1.7 a 2 toneladas de acero en distintos elementos de su construcción y prácticamente todo es de manufactura nacional, así como el resto de nuestra cadena de valor, lo que convierte a la vivienda en un gran impulsor del contenido nacional hecho en México”, afirmó.

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Asimismo, destacó la relevancia de la política de vivienda impulsada por el gobierno de México.

“Reconocemos y felicitamos a la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo por el Programa de Vivienda para el Bienestar, que ya es una realidad, con la construcción de 1.8 millones de viviendas dirigidas a personas que ganan entre uno y dos salarios. Empresas afiliadas a Canadevi participan activamente en este esfuerzo”, destacó.

El sector vivienda es uno de los principales detonadores de la demanda de acero en México, afirma presidente de la Canadevi. Foto: Pixabay

El presidente de Canadevi también enfatizó el compromiso del sector privado para ampliar la oferta habitacional en el país.

“Desde Canadevi hemos puesto sobre la mesa inversiones por 640 mil millones de pesos en vivienda de todos los segmentos, lo que representa alrededor de 128 mil viviendas adicionales por año.

“La industria de la vivienda está en marcha en todo el país y será de gran beneficio para la economía nacional y para millones de mexicanas y mexicanos que esperan acceder a una vivienda”, indicó.

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Anuncian "acuerdo histórico" con industria siderúrgica

El acuerdo, presentado también durante la conferencia matutina, establece mecanismos de coordinación entre dependencias federales, banca de desarrollo y sector privado para fortalecer la industria siderúrgica, en un contexto donde las importaciones han ganado terreno y la capacidad productiva nacional enfrenta retos importantes.

Entre los principales objetivos del acuerdo están: incrementar el contenido nacional en proyectos públicos; impulsar el uso de acero producido en México; fortalecer la cadena de valor industrial; promover inversiones y generación de empleo.

La firma de este acuerdo reúne a diversas dependencias federales, empresas productivas del Estado y cámaras empresariales, consolidando una alianza estratégica para fortalecer la industria nacional, dinamizar la economía y generar condiciones de crecimiento sostenido.

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