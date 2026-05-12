Más Información
Homicidios dolosos diarios se reducen en 40% desde 2024: SESNSP; delitos de alto impacto disminuyeron un 52%
Incendio tras explosión en refinería de Pemex en Salina Cruz deja seis lesionados; autoridades activan protocolos de emergencia
INE Coahuila se deslinda de propaganda con códigos QR de "Ubica tu Casilla"; pide evitar confusión rumbo a elecciones
Acusan que agresión a candidata Coahuila fue por tensión interna de Morena; autoridades investigan para deslindar responsabilidades
Sheinbaum afirma que fue “opinión” de senadores entregar propaganda a favor de candidatos en Colombia; no hay que exagerar todo, dice
Identifican a tres mexicanos entre migrantes hallados muertos en tren de Texas; SRE brinda asistencia consular a familias
Washington.- El Pentágono cifró este martes en 29 mil millones de dólares (mmdd) el coste de la guerra en Irán, en lo que supone un aumento de unos 4 mil millones más que los reconocidos hace dos semanas.
El director financiero interino del Pentágono, Jules Hurst III, que había fijado el gasto en 25 mil millones el pasado 29 de abril, aseguró durante una audiencia en el Congreso que se está revisando constantemente la cifra.
Lee también Irán da a EU ultimátum para que acepte su contrapropuesta de paz; "no hay otra alternativa", dice
mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]