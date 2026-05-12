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Washington.- El Pentágono cifró este martes en 29 mil millones de dólares (mmdd) el coste de la , en lo que supone un aumento de unos 4 mil millones más que los reconocidos hace dos semanas.

El director financiero interino del Pentágono, Jules Hurst III, que había fijado el gasto en 25 mil millones el pasado 29 de abril, aseguró durante una audiencia en el Congreso que se está revisando constantemente la cifra.

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