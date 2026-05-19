Torreón, Coahuila. - Un trabajador que participaba en los trabajos de la obra vial Abastos-Independencia en Torreón, Coahuila, perdió la vida luego de un desprendimiento accidental de un bloque de tierra que provocó que dos trabajadores quedaran atrapados. El otro trabajador presentó lesiones leves.

Fue la secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad del Estado de Coahuila la que informó del percance durante los trabajos.

Según información proporcionada por la empresa responsable de la obra, Rotugra Construcciones, el incidente ocurrió durante maniobras de colocación de ademes metálicos para el vaciado de columnas en un tramo donde, por condiciones técnicas y de seguridad, no era posible utilizar maquinaria pesada debido a la presencia de dos líneas de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad.

De acuerdo con las primeras investigaciones, los trabajadores realizaban labores a una profundidad aproximada de cinco metros cuando se presentó el desprendimiento.

De manera inmediata se activaron los protocolos de atención y rescate correspondientes, contando con la participación de cuerpos de emergencia, Protección Civil y autoridades competentes.

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Muere trabajador en obra vial de Torreón, Coahuila por desprendimiento de bloque de tierra; otro resultó lesionado. Foto: Especial.

La dependencia estatal informó que la empresa encargada de la obra cuenta con los permisos, lineamientos y cobertura de seguridad social correspondientes para el desarrollo de este proyecto.

También se descartó que el incidente se haya debido a situaciones relacionadas con fallas en la obra.

Por instrucciones del gobierno estatal, se ha brindado atención inmediata y acompañamiento integral a la familia del trabajador fallecido, así como apoyo y seguimiento permanente a las personas afectadas por este acontecimiento.

Asimismo, se informó que tanto el gobierno estatal como municipal, realizarán las acciones técnicas y de supervisión necesarias para continuar con la revisión y garantizar las condiciones de seguridad en la obra.

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