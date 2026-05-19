En abril, Quintana Roo, Puebla y Veracruz fueron las tres entidades con la mayor variación absoluta en el número de compradores de autos nuevos contra abril del año pasado, de acuerdo con un reporte de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) con información de Urban Science.

En Quintana Roo, los compradores de autos crecieron 25.7%; en Puebla, 12% y en Veracruz, 11.6%, respectivamente.

En contraste, los tres estados con la mayor disminución en el número de compradores de autos nuevos en abril fueron; Ciudad de México con -9.1%; Baja California Sur con -11% y Tlaxcala con -3.1%.

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No obstante, la Ciudad de México es donde se concentra el mayor número de compradores de autos nuevos, seguida de Estado de México y Nuevo León.

El análisis de AMDA expone que la media nacional de vehículos adquiridos por compradores en abril fue de 3 mil 500 unidades, quedando por arriba de este promedio Guanajuato con 4 mil 654 unidades.

Mientras que, en el acumulado enero a abril, las tres entidades con la mayor variación absoluta en compradores por estado fueron Veracruz con un crecimiento de 9%; Zacatecas un 45.6% y Puebla con 7.4%.

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Por el contrario, los tres estados donde se presentó el mayor descenso en el número de compradores de vehículos de enero a abril fueron: Ciudad de México con -3%; Baja California Sur con -22.3% y Estado de México con -1.4%.

La información de compradores se refiere a los registros de acuerdo con la plaza, ciudad o estado domicilio del comprador o cliente final, no del distribuidor.

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