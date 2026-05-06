En abril, la venta de autos nuevos fue de 118 mil 859 unidades, un 8.6% más que en abril de 2025, según cifras del Inegi.

Y en el periodo enero-abril, se comercializaron 500 mil 512 vehículos nuevos, lo que representa un avance de 4.8% respecto al mismo periodo de 2025.

Las automotrices de mayor venta en el mercado mexicano: Nissan, General Motors y Volkswagen presentaron crecimientos de 0.1%; 6% y 3%, respectivamente, durante marzo.

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Toyota aumentó 18.7% sus ventas; KIA un 2.8%; Mazda, 5.7%; y Stellantis, 15.8%.

Mientras que las marcas chinas tuvieron el siguiente desempeño: MG disminuyó 4.4% sus ventas; Great Wall Motor cayó 17.3%; JAC, 5.4% menos; y Motornation, 80% menos, debido a la separación de las marcas BAIC y JMC, las cuales se comercializarán de manera independiente.

Por el contrario, otras marcas chinas tuvieron un crecimiento destacable: Changan creció 101%; Geely, 283%; y Jetour-Soueast un 610%.

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Mientras que Zeekr comercializó 315 unidades en marzo.

Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), comentó que, con estas cifras, el mercado de vehículos ligeros en abril fue superior a lo estimado por los distribuidores, que se situaba en 113 mil 124 unidades, cuando en realidad se vendieron 4.8% más vehículos de lo esperado.

Además, incorporando información de marcas que no reportan sus cifras al Inegi, en abril se vendieron 126 mil 913 unidades, reflejando un avance anual de 8.5% en comparación con el mismo mes de 2025, siendo el nivel más elevado observado de ventas para un mes de abril.

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Y en el acumulado a abril, el mercado se ubicaría en 532 mil 812 unidades con un avance anual de 5.8% con respecto a 2025, marcando también un récord en cifras para el primer cuatrimestre del año.

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