En marzo, los tres estados con mayor crecimiento en cuanto a compradores de autos nuevos fueron Yucatán, Veracruz y Aguascalientes, de acuerdo con el reporte compradores por estado difundido por la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) con información de Urban Science.

En Yucatán se comercializaron 932 autos más que en marzo del año anterior, un crecimiento de 35.5%; le sigue Veracruz con 533 vehículos adicionales para un incremento de 10% y Aguascalientes con 248 unidades más para una variación de 12.4%.

En sentido opuesto, los tres estados con el mayor descenso en compra de autos nuevos fueron Estado de México con 847 vehículos menos, un -5.4% respecto a marzo del año anterior; Nuevo León con 736 vehículos menos y un -6.4% y Michoacán con 304 unidades menos y un 10.8% menos.

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El reporte detalla que la media nacional de autos nuevos adquiridos por clientes en marzo fue de 3 mil 880, quedando por arriba de este promedio los estados de Guanajuato con 4 mil 964 unidades; Veracruz con 5 mil 855; y Puebla con 6 mil 100.

Por debajo de esta cifra quedaron 3 mil 561 vehículos en Yucatán; Coahuila con 3 mil 265; y 3 mil 12 en Tamaulipas.

De los 124 mil 993 automotores adquiridos por compradores en marzo, 22 mil 704 fueron flotillas, siendo Yucatán, Ciudad de México y Veracruz, los estados con mayor avance en términos absolutos en la compra de flotillas.

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En contraste, las entidades con mayor retroceso en la compra de flotillas fueron Jalisco con 344 unidades menos, equivalente a -20%, Estado de México con 187 vehículos menos, un -5.2%; y Baja California Sur con -55.5%.

La media nacional de compradores de vehículos en flotilla en marzo fue de 708, quedando Yucatán por arriba de esta cifra con mil 40 unidades; Puebla con mil 255 y Jalisco con mil 394.

En el acumulado al primer trimestre, las tres entidades con mayor variación absoluta en compradores de autos por estado fueron Zacatecas con mil 796 automotores más, un crecimiento de 56% respecto al mismo trimestre de 2025; le siguió Veracruz con mil 289 unidades adicionales, un 8% más y Puebla con mil 38 y un crecimiento de 6%.

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La media nacional de vehículos adquiridos por clientes entre enero y marzo de este año alcanzó los 11 mil 320 vehículos, por arriba de esta cifra quedaron las entidades de Guanajuato y Puebla.

AMDA puntualizó que la información de compradores se refiere a los registros de acuerdo con la plaza y domicilio del comprador o cliente final, no del distribuidor.

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gs