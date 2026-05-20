Ramón Fernández, hijo de Vicente Fernández Jr., y nieto del fallecido Vicente Fernández, no se quedó callado después de que su papá explicará por qué dejó fuera a la familia del disco homenaje a Chente.

Vicente Fernández Jr. supervisó la producción de "Vicente Fernández: Tributo al Rey con banda (Grandes duetos) Volumen 1", disco que reversiona varios de sus éxitos al regional mexicano.

Sin embargo, entre las colaboraciones no aparece ningún integrante de la dinastía Fernández, ni sus sobrinos ni su propio hijo Ramón, quien tiene una carrera musical.

Fernández Jr. aseguró en entrevista con "La mesa caliente", que como productor del proyecto, no quiso caer en el nepotismo, es decir, el uso de un cargo o poder para favorecer a familiares o amigos cercanos.

"Los lugares son mediante a la carrera musical y la historia musical que se ha ganado uno y cada uno, se vería muy mal de parte mía tener un disco con Alejandro Fernández, con Alex Fernández, con Camila, mi sobrina..."

Precisó que no solo son ellos dos, también está su sobrina América, Emiliano, Valentina, su hijo Ramón, y él mismo.

Precisó que todos ellos ya están invitados para participar en el siguiente proyecto, incluso, dijo que ya escogieron los temas que van a interpretar.

Lee también Dueto entre Vicente Fernández y su hijo Alejandro hace llorar a Doña Cuquita

"Aprendí una palabra , se podría tomar como nepotismo, abuso de poder; sí están invitados en el siguiente proyecto , incluso ellos ya escogieron los temas que vana interpretar".

Aunque todo parecía estar en orden, Ramón Fernández dejó un polémico comentario en la publicación de la entrevista con su padre, cuestionó el que casi se le olvidaba mencionarlo a él, su hijo, y lo cuestionó sobre los méritos que ha hecho él para haber cantado en el pasado un tema con Vicente.

Lamentó que él, a diferencia de su abuelo, no quisiera ayudar a la familia.

"Lástima que le tengan que recordar de su propio hijo.Mejor cuéntanos de tu trayectoria y lo que tú has hecho para merecerte una canción con mi abuelo en el pasado.Porque que yo recuerde mi Tata siempre ayudaba a su familia", se lee.

Ramón Fernández se lanza contra su padre Vicente Fernández Jr. en redes.

Otro usuario calificó a Fernández Jr. como envidioso y que vive a la sombra del legado de Chente.

"Vicente Fernández Jr. vive permanentemente a la sombra del legado de su padre, y eso se refleja en cada decisión que toma. La envidia hacia su propio hermano y hacia sus sobrinos resulta cada vez más evidente. En lugar de unir a la familia y honrar verdaderamente el nombre de Vicente Fernández, pareciera más interesado en beneficiarse económicamente de un apellido y de un legado que no construyó él".

Alejandro Fernández Jr., hijo de "El Potrillo", se deslindó del proyecto de su tío y de la elección de colaboradores del mismo, entre ellos, Ángela Aguilar y Christian Nodal.

rad