Reportan 631 autos robados en hechos violentos tras caída de "El Mencho"; fue un "evento atípico", dice AMIS

La narconómina de "El Mencho": claves, sueldos y flores para San Judas; esto ganaban pistoleros, "halcones" y "comandantes" del CJNG

Reportan fuerte despliegue militar en ejido Sandoval en Matamoros, Tamaulipas; ciudadanos se mantienen en alerta

Fórmula de distribución de plurinominales no se modifica en propuesta de Sheinbaum; solo cambia integración de las listas, explica Alcalde

TV Azteca se va a concurso mercantil voluntario; reorganización financiera llega tras pago de impuestos de Grupo Salinas al SAT

UIF y Oficina de Impuestos de EU intercambiarán inteligencia financiera; es para detectar flujos ligados a delitos transnacionales

La narconómina de “El Mencho”; policías, halcones, maquinitas, todo contabilizado

Marx Arriaga acusa a Maru Campos y a Mario Delgado de impedir su regreso como académico; se reintegrará en segundo ciclo 2026

Detienen a 4 prófugos que escaparon de prisión el 22 de febrero en Puerto Vallarta; van por 19 fugitivos más

México debe aumentar crecimiento, fortalecer Estado de derecho, y actuar contra el crimen: OCDE; aún puede subir la recaudación, dice

Evacúan juzgados de la CDMX por falsa amenaza de explosivos; Zorros realizan revisión en la colonia Doctores

Liberan a 24 de 33 detenidos por operativo en La Cruz Azul Hidalgo; juez impone medidas y restricción de acceso a la empresa

Kabul. El gobierno de los talibanes anunció el inicio de ataques de represalia coordinados contra posiciones militares de , días después de denunciar una serie de bombardeos aéreos paquistaníes en la provincia oriental de Nangarhar que han disparado la tensión bélica en la frontera.

La televisión estatal afgana confirmó que las "operaciones de represalia" comenzaron a las 20:00 hora local (15:30 GMT), marcando una escalada en la zona fronteriza del este de Afganistán.

"En respuesta a las repetidas provocaciones y actos de agresión del estamento militar de Paquistán, se han lanzado operaciones ofensivas a gran escala contra posiciones e instalaciones militares paquistaníes", afirmó el portavoz principal del gobierno talibán, Zabihullah Mujahid, a través de su cuenta en la red social X.

Por su parte, el portavoz del Cuerpo 201 'Khalid bin Walid' del ejército talibán, Waheedullah Mohammadi, detalló en un comunicado en vídeo que fuerzas de infantería y unidades fronterizas han iniciado un asalto masivo contra puestos de las milicias paquistaníes en las provincias de Kunar y Nangarhar.

"Queridos compatriotas, en represalia por los ataques aéreos llevados a cabo por las fuerzas paquistaníes en Nangarhar, los intensos combates han comenzado en la zona oriental", declaró Mohammadi.

La operación militar, según los talibanes, se concentra cerca de la denominada Línea Durand, la frontera de facto que separa ambos países y que Kabul nunca ha reconocido oficialmente.

La actual ofensiva es la respuesta de Kabul a los ataques aéreos de la semana pasada, que según los talibanes, impactaron en zonas residenciales y causaron la muerte de casi una veintena de civiles, incluyendo mujeres y niños.

Por el contrario, Islamabad defendió la operación asegurando que se trató de un "ataque de precisión" que logró abatir a cerca de un centenar de insurgentes del grupo Tehreek-e-Taliban Paquistan (TTP), que utiliza suelo afgano para golpear territorio paquistaní.

Paquistán promete "pronta respuesta"

Paquistán confirmó el ataque armado y advirtió de que recibirán una respuesta militar "inmediata y efectiva".

"El régimen talibán calculó mal y abrió fuego no provocado en numerosos lugares (...) sus fuerzas están recibiendo un castigo en los sectores de Chitral, Khyber, Mohmand, Kurram y Bajaur", informó el gobierno de Paquistán en un breve comunicado.

Fuentes de seguridad paquistaníes informaron a EFE que sus tropas han lanzado un contraataque masivo para repeler lo que llamaron "agresión no provocada" de los talibanes.

