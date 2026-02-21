Paquistán dijo este domingo que llevó a cabo ataques contra siete lugares en la frontera con Afganistán en respuesta a los recientes ataques suicidas que se adjudicaron militantes apoyados por grupos afganos.

Incluidos tres ataques desde el inicio del Ramadán la semana pasada, Paquistán "ha llevado a cabo operaciones selectivas basadas en inteligencia contra siete campamentos y escondites de terroristas", señaló un comunicado del Ministerio de Información y Radiodifusión.

cc/bmc