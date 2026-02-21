Más Información

Ríos Farjat, Laynez Potisek y Cossío, se suman a "Somos México"; Acosta Naranjo es electo como su presidente en asamblea constitutiva

Hallan sin vida a 5 mujeres reportadas como desaparecidas en Celaya, Guanajuato; sus cuerpos estaban en pozos agrícolas

Tribunal Electoral ordena al INE resolver uso de siglas CSP para conformar un partido político; le prohíbe su uso temporal

Cae "La Leona", reclutadora de sicarios del CJNG; asumió cargo tras detención de "El Lastra", su pareja sentimental

Gurría Treviño, salario mensual equivalía al de dos presidentes de México; se jubiló a los 43 años con jugosa pensión

Cae jefe operativo del CJNG, junto a 13 presuntos secuestradores en Veracruz; liberan a una persona privada de su libertad

Investigan desaparición del hijo del exsenador Jorge Luis Preciado tras localizar su auto calcinado; revisan cámaras de la zona

Sheinbaum pide reactivación de Altos Hornos de México; busca justicia para los trabajadores

Trump aumenta sus nuevos aranceles globales; pasan del 10% a 15% de forma inmediata

Joven trabajador de una obra en Tláhuac termina con barreta incrustada en el rostro; es trasladado en helicóptero a un hospital

¡La ropa! Activan alerta amarilla por fuertes vientos para esta tarde en CDMX; rachas podrían alcanzar los 59 km/h

Presidencia lanza convocatoria para segundo encuentro continental de youtubers; en 2024 gritaron porras a AMLO

dijo este domingo que llevó a cabo ataques contra siete lugares en la frontera con Afganistán en respuesta a los recientes ataques suicidas que se adjudicaron militantes apoyados por grupos afganos.

Incluidos tres ataques desde el inicio del Ramadán la semana pasada, Paquistán "ha llevado a cabo operaciones selectivas basadas en inteligencia contra siete campamentos y escondites de", señaló un comunicado del Ministerio de Información y Radiodifusión.

