Ríos Farjat, Laynez Potisek y Cossío, se suman a "Somos México"; Acosta Naranjo es electo como su presidente en asamblea constitutiva
Hallan sin vida a 5 mujeres reportadas como desaparecidas en Celaya, Guanajuato; sus cuerpos estaban en pozos agrícolas
Tribunal Electoral ordena al INE resolver uso de siglas CSP para conformar un partido político; le prohíbe su uso temporal
Cae "La Leona", reclutadora de sicarios del CJNG; asumió cargo tras detención de "El Lastra", su pareja sentimental
Gurría Treviño, salario mensual equivalía al de dos presidentes de México; se jubiló a los 43 años con jugosa pensión
Cae jefe operativo del CJNG, junto a 13 presuntos secuestradores en Veracruz; liberan a una persona privada de su libertad
Investigan desaparición del hijo del exsenador Jorge Luis Preciado tras localizar su auto calcinado; revisan cámaras de la zona
Joven trabajador de una obra en Tláhuac termina con barreta incrustada en el rostro; es trasladado en helicóptero a un hospital
¡La ropa! Activan alerta amarilla por fuertes vientos para esta tarde en CDMX; rachas podrían alcanzar los 59 km/h
Paquistán dijo este domingo que llevó a cabo ataques contra siete lugares en la frontera con Afganistán en respuesta a los recientes ataques suicidas que se adjudicaron militantes apoyados por grupos afganos.
Lee también Ghislaine Maxwell busca impedir la difusión de documentos del caso Epstein; se obtuvieron de manera indebida, acusa
Incluidos tres ataques desde el inicio del Ramadán la semana pasada, Paquistán "ha llevado a cabo operaciones selectivas basadas en inteligencia contra siete campamentos y escondites de terroristas", señaló un comunicado del Ministerio de Información y Radiodifusión.
Más de 50 millones de personas están en alerta en EU por tormenta invernal; afectará a 14 millones en NY
