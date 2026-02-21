Más Información

Tribunal Electoral ordena al INE resolver uso de siglas CSP para conformar un partido político; le prohíbe su uso temporal

Tribunal Electoral ordena al INE resolver uso de siglas CSP para conformar un partido político; le prohíbe su uso temporal

Trump aumenta sus nuevos aranceles globales; pasan del 10% a 15% de forma inmediata

Trump aumenta sus nuevos aranceles globales; pasan del 10% a 15% de forma inmediata

Sheinbaum pide reactivación de Altos Hornos de México; busca justicia para los trabajadores

Sheinbaum pide reactivación de Altos Hornos de México; busca justicia para los trabajadores

¡La ropa! Activan alerta amarilla por fuertes vientos para esta tarde en CDMX; rachas podrían alcanzar los 59 km/h

¡La ropa! Activan alerta amarilla por fuertes vientos para esta tarde en CDMX; rachas podrían alcanzar los 59 km/h

Cae jefe operativo del CJNG, junto a 13 presuntos secuestradores en Veracruz; liberan a una persona privada de su libertad

Cae jefe operativo del CJNG, junto a 13 presuntos secuestradores en Veracruz; liberan a una persona privada de su libertad

Presidencia lanza convocatoria para segundo encuentro continental de youtubers; en 2024 gritaron porras a AMLO

Presidencia lanza convocatoria para segundo encuentro continental de youtubers; en 2024 gritaron porras a AMLO

Reforma electoral abrirá a partidos a consulta popular

Reforma electoral abrirá a partidos a consulta popular

Convocan a reunión de "therians" y sólo acude un "french poodle"; "cuando nadie me ve me como las croquetas del plato de los gatos"

Convocan a reunión de "therians" y sólo acude un "french poodle"; "cuando nadie me ve me como las croquetas del plato de los gatos"

"Lo hice por mí y por todas las mujeres a las que ha agredido"; Grecia Quiroz responde a señalamientos de Noroña

"Lo hice por mí y por todas las mujeres a las que ha agredido"; Grecia Quiroz responde a señalamientos de Noroña

Impulsan que edificios del Congreso de la CDMX sean pet friendly; Pleno aprueba punto de acuerdo

Impulsan que edificios del Congreso de la CDMX sean pet friendly; Pleno aprueba punto de acuerdo

Febrero loco: activan alerta amarilla por temperaturas bajas para este domingo; se pronostican entre 4 y 6 grados

Febrero loco: activan alerta amarilla por temperaturas bajas para este domingo; se pronostican entre 4 y 6 grados

Fiscalía de Puebla confirma muerte de matrimonio desaparecido en Tlaxcala; cuerpos fueron encontrados en un paraje

Fiscalía de Puebla confirma muerte de matrimonio desaparecido en Tlaxcala; cuerpos fueron encontrados en un paraje

Alrededor de 56 millones de personas se encuentran bajo alerta invernal en el noreste de , incluidas 14 millones en Nueva York, en donde hay una alerta de ventisca, la primera vez en nueve años que se emite una alerta de este tipo para la Gran Manzana.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) elevó el pronóstico sobre la gravedad de la tormenta que afecta el Atlántico medio y los Apalaches, y ciudades como Philadelphia, Delaware, Boston y Nueva York dónde se podrían esperar entre 23 y 45 centímetros de nieve.

La tormenta se terminará de formar este domingo, con fuertes nevadas y ráfagas de viento en un amplio sector del noroeste del país. La alerta se extiende hasta el lunes.

Lee también

La región del Atlántico Medio también esperan nevadas menores, los residentes de las Carolinas esperan lluvia fría durante el fin de semana.

“Una advertencia de ventisca significa que se esperan o se están produciendo condiciones climáticas invernales severas”, dijo el NWS.

La NWS aconsejó restringir los viajes solo a emergencias debido a la “peligrosidad” de la nevada. Para los conductores que deben salir se les recomienda llevar consigo un kit de supervivencia para el invierno.

Lee también

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, se unió a las advertencias por la nevada. "Manténgase alejado de las carreteras a menos que sea absolutamente necesario. Si puede quedarse en casa, quédese en casa", dijo en una publicación en X.

Y es que, en la ciudad de Nueva York, se espera que las nevadas comiencen temprano el domingo por la mañana y se intensifiquen por la noche con posibles caídas de hasta cinco centímetros por hora.

También hay una alerta de ventisca para la ciudad, la primera vez en nueve años que se emite esta clase de alerta.

Los lugares para esquiar en estos sectores también están bajo alerta, después que ocho esquiadores murieron en una avalancha en medio de una tormenta de nieve en el norte de California, el martes pasado. Una persona más se encuentra desaparecida, se presume que está muerta.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses