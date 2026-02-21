San Juan.- El gobierno de Guyana denegó la solicitud de la petrolera estadounidense ExxonMobil de explorar más cerca de Venezuela hasta que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) se pronuncie sobre la disputa territorial del Esequibo, en la frontera entre ambos países, según informó el ministro de Recursos Naturales guyanés, Vickram Bharrat.

"Exxon quería ir y perforar, pero le dijimos que no, que esperáramos a la CIJ porque no queremos agravar la situación ni que esto conduzca a agresiones o a cualquier cosa indeseable", declaró Bharrat, en la conferencia sobre Energía y Exposición sobre la Cadena de Suministro de Guyana.

Las diferencias por los límites fronterizos del Esequibo, rico en yacimientos petroleros y recursos naturales, comenzaron con el Laudo Arbitral de París de 1899 que dio la soberanía del territorio a la entonces Guyana Británica.

Tras 60 años de reconocer la validez del laudo, Venezuela cambió de postura y lo declaró nulo, firmando con el Reino Unido el Acuerdo de Ginebra de 1966, que determinó crear una comisión para resolver la histórica controversia, lo que no se llegó a materializar.

El Acuerdo de Ginebra es un instrumento internacional vinculante depositado en las Naciones Unidas y basado en los principios de la Carta de las Naciones Unidas y las normas del derecho internacional.

La CIJ podría dictar su decisión antes de fin de año en el caso de Guyana, que busca la confirmación de la validez del laudo arbitral de 1899 que estableció la frontera terrestre con Venezuela.

En este contexto, el titular guyanés de Recursos Naturales dijo que hace aproximadamente dos años ExxonMobil envió una misiva al gobierno de Guyana a través del Ministerio de Relaciones Exteriores solicitando permiso para explorar hidrocarburos en esa zona del bloque Stabroek, que hasta ahora ha dado lugar a más de 50 descubrimientos.

Guyana, de apenas 850 mil habitantes, está dotado con las mayores reservas de petróleo per cápita del mundo, lo que ha fomentado un crecimiento económico récord, que alcanzó el 63 % en 2022.

