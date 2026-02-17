Más Información
Suspenden Fase 1 de Contingencia Ambiental en el Valle de México; viento permite dispersión de contaminantes
SEP pide a Marx Arriaga entregar unidad a su sucesora Nadia López; este es el oficio íntegro sobre su destitución
Con cuadro de su tocayo, Marx deja la oficina de la SEP y toma el Metro; niega moches y malos tratos a trabajadores
Tras casi 100 horas atrincherado, sale Marx Arriaga de la SEP tras notificación de despido; "¡no estás solo!", le gritan
Auditoría Superior confirma presuntos actos de corrupción en el INAI; detecta turismo de comisionados y contratos irregulares
Fiscalía de Zacatecas confirma que Ángela Aguilar y Christian Nodal presenciaron enfrentamiento armado; "ellos no fueron el blanco", aclara
Grecia Quiroz presenta denuncia contra Leonel Godoy, Raúl Morón e Ignacio Campos; los acusa de participar en asesinato de Carlos Manzo
PUEBLO, Colorado, — Cuatro personas murieron el martes en choques en los que estuvieron involucrados más de 30 vehículos, incluidos seis camiones, en una autopista interestatal de Colorado, después de que el polvo levantado por el viento hiciera casi imposible ver, informaron las autoridades.
Las nubes de polvo atravesaron la Interestatal 25, al sur de Pueblo, alrededor de las 10 de la mañana, indicó el mayor Brian Lyons, de la Policía Estatal de Colorado. Señaló que los conductores tenían “poca o ninguna visibilidad”.
“La visibilidad era prácticamente nula”, dijo.
Lee también Qué hacer cuando te enfrentas a un montachoques
Lyons informó que 29 personas fueron trasladadas al hospital con lesiones que iban de leves a graves. Agregó que hubo choques a ambos lados de la interestatal.
La causa de los choques, a unos 3.2 kilómetros (2 millas) al sur de Pueblo, aún se investiga. La falta de visibilidad se considerará como uno de los factores del accidente, pero también podrían haber intervenido otros, manifestó la agente Sherri Mendez, portavoz de la patrulla.
La mitad oriental de Colorado estaba siendo azotada por fuertes vientos el martes, que, combinados con el clima cálido y condiciones muy secas, también han elevado el riesgo de incendios forestales y provocado retrasos de vuelos en el aeropuerto de Denver.
Cuba afirma ser "muro de contención" antidrogas de EU; "si alguien debe preocuparse, son ellos", señala jefe militar de la isla
desa/rmlgv
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]