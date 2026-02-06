Islamabad.- Al menos 31 personas murieron y 169 resultaron heridas este viernes en un atentado suicida perpetrado en una mezquita del sur de Islamabad durante las oraciones colectivas, informaron las autoridades.

"El número de fallecidos por la explosión ha aumentado hasta 31, mientras que el de personas heridas trasladadas a hospitales ha alcanzado las 169", señaló la administración distrital en un comunicado publicado en la red social X.

El portavoz de la policía de Islamabad, Taqi Jawad, dijo a EFE que según la información preliminar se trató de un atentado suicida, y añadió que se ha declarado la emergencia en varios hospitales de la ciudad.

La explosión se produjo en un imambargah (lugar de culto chií) situado en la zona de Tarlai, a la hora de la oración del viernes, cuando un gran número de fieles se encontraban reunidos en el interior.

Cifra de muertos por ataque suicida en mezquita puede aumentar

Se temía que la cifra de fallecidos por la explosión en la extensa mezquita de Khadija Al-Kubra, en Islamabad, pudiera aumentar ya que, según se dijo, que algunos de los heridos estaban en estado crítico. Imágenes en televisión y en las redes sociales mostraron a policías y residentes transportando a los heridos a hospitales cercanos.

Rescatistas y heridos describieron una escena desgarradora, con cadáveres y heridos tendidos en el suelo alfombrado de la mezquita.

Nadie se atribuyó de inmediato la responsabilidad de la explosión, pero es probable que la sospecha recaiga sobre insurgentes como el Talibán paquistaní o el grupo extremista Estado Islámico, a quienes se responsabilizó de ataques anteriores contra fieles chiíes, una minoría en el país. Los insurgentes suelen atentar contra las fuerzas de seguridad y la población civil en todo el país.

Aunque los ataques no son muy frecuentes en Islamabad, se ha registrado un repunte en la violencia insurgente en los últimos meses, en gran parte atribuida a grupos separatistas baluchis y al Talibán paquistaní, conocido como Tehrik-e-Taliban Pakistan, o TTP, que es un grupo independiente pero aliado de los talibanes afganos. Una filial regional del grupo extremista Estado Islámico también tiene una presencia activa en el país.

Autoridades paquistaníes condenan atentado en mezquita

El presidente de Paquistán, Asif Ali Zardari, y el primer ministro, Shehbaz Sharif, condenaron el ataque en declaraciones separadas y ofrecieron sus condolencias a las familias de los fallecidos. Ambos líderes ordenaron que se brinde toda la asistencia médica posible a los heridos.

"Atacar a civiles inocentes es un crimen contra la humanidad", dijo Zardari. "La nación está con las familias afectadas en este momento difícil".

Sharif señaló que ordenó una investigación exhaustiva. "Los responsables deben ser identificados y castigados", afirmó.

El ministro del Interior, Mohsin Naqvi, también condenó la explosión y pidió a las autoridades que garanticen que los heridos reciben la mejor atención sanitaria.

El ataque del viernes coincidió con la visita oficial de dos días al país del presidente de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev, que asistía a un evento con Sharif. El acto en Islamabad estaba a varios kilómetros (millas) del lugar del atentado.

El último ataque con más víctimas en la capital fue en 2008, cuando un atentado suicida contra el Hotel Marriott dejó 63 fallecidos y más de 250 heridos. En noviembre, otro suicida se inmoló en el exterior de un tribunal en Islamabad y mató a 12 personas.

El ataque del viernes se produce casi una semana después de que el ilegalizado Ejército de Liberación de Baluchistán perpetró múltiples atentados en la provincia suroccidental de Baluchistán, afectada por la insurgencia, en los que fallecieron unas 50 personas.

Las fuerzas de seguridad que respondieron a esos ataques abatieron a más de 200 "terroristas", según el ejército.

