Islamabad. Un atacante suicida se inmoló el martes ante las puertas de un tribunal de distrito en Islamabad, al detonar sus explosivos junto a un vehículo policial. El saldo fue de al menos 12 muertos y 27 heridos, señaló el ministro del Interior de Paquistán, Mohsin Naqvi.

Una facción de los talibanes paquistaníes, la denominada Jamaat-ul-Ahrar (JuA), se atribuyó la responsabilidad del atentado.

"Uno de nuestros muyahidines suicidas atacó a los jueces que emiten veredictos no islámicos, a los abogados y a otros miembros del personal dentro del complejo judicial del distrito, llevando a cabe un ataque suicida", dijo en un comunicado la cadena Ghazi Media Network, afiliada a JuA.

Según Naqvi, el atacante suicida intentó, durante varios minutos, acceder al recinto judicial sin éxito. Posteriormente, se inmoló junto a una furgoneta policial.

Los testigos describieron escenas de caos en los primeros momentos. La explosión, que se oyó a kilómetros de distancia, ocurrió en un momento del día en que el área fuera del tribunal suele estar abarrotada de cientos de visitantes que asisten a vistas judiciales.

La policía rápidamente acordonó el área alrededor del tribunal mientras una nube de humo se elevaba al cielo tras la explosión. Las víctimas eran en su mayoría transeúntes o personas que habían llegado para audiencias en el tribunal, según la policía de Islamabad.

Más de una docena de personas gravemente heridas gritaban pidiendo ayuda mientras las ambulancias se apresuraban al lugar. “La gente comenzó a correr en todas direcciones”, comentó Mohammad Afzal, quien dijo que estaba en el tribunal cuando oyó la explosión.

Según las Naciones Unidas, JuA es un grupo terrorista disidente del TTP con base en la zona de Lalpura, en la provincia afgana de Nangarhar.

Jamaat-ul-Ahrar se formó en agosto de 2014 tras la fusión de la facción del TTP en la Agencia Mohmand y Ahrar-ul-Hind.

Paquistán acusa al TTP de ser un grupo amado afín a la India que opera desde territorio afgano.

Paquistán ha experimentado un aumento de los ataques de la insurgencia desde que los talibanes volvieron al poder en Afganistán, en agosto de 2021.

Islamabad acusa a los fundamentalistas de albergar a insurgentes del TTP en su territorio, desde el que orquestan ataques en territorio paquistaní. Por su parte, Kabul niega estas acusaciones.

Aunque Jamaat ha llevado a cabo ataques menores en los últimos años, su capacidad para golpear la capital paquistaní probablemente agravará aún más las luchas del gobierno paquistaní.

El ataque de este martes en Islamabad se produjo un día después de una explosión mortal ocurrida en Nueva Delhi, donde un vehículo explotó cerca del histórico Fuerte Rojo y causó la muerte de al menos ocho personas.

Las autoridades indias investigan el suceso sin descartar ninguna hipótesis.