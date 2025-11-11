Más Información

Bajan 37% los homicidios dolosos en México: Gabinete de Seguridad; 32 asesinatos menos al día desde hace 13 meses

Bajan 37% los homicidios dolosos en México: Gabinete de Seguridad; 32 asesinatos menos al día desde hace 13 meses

García Harfuch informa que escoltas de Carlos Manzo volverán a declarar; investigan por qué abatieron al sicario

García Harfuch informa que escoltas de Carlos Manzo volverán a declarar; investigan por qué abatieron al sicario

Sedena, tras huéspedes para los hoteles del Tren Maya

Sedena, tras huéspedes para los hoteles del Tren Maya

Ajustan arancel a importación de azúcar; será de 156% en grano, remolacha o jarabe y llegará a 210.44% para azúcar líquida, refinada e invertida

Ajustan arancel a importación de azúcar; será de 156% en grano, remolacha o jarabe y llegará a 210.44% para azúcar líquida, refinada e invertida

Detenciones impulsan cobertura de García Harfuch: Estudio A.R.M.A.

Detenciones impulsan cobertura de García Harfuch: Estudio A.R.M.A.

Blindan Palacio Nacional con vallas de tres metros; aseguran recinto ante próxima marcha de la Generación Z

Blindan Palacio Nacional con vallas de tres metros; aseguran recinto ante próxima marcha de la Generación Z

12 penales concentran 56% de las líneas telefónicas denunciadas por extorsión: Harfuch; van por bloquear señales en cárceles

12 penales concentran 56% de las líneas telefónicas denunciadas por extorsión: Harfuch; van por bloquear señales en cárceles

Buscan mejorar el turismo en México con el Mundial

Buscan mejorar el turismo en México con el Mundial

Era Trump pega a productores de totopos y mezcal en Oaxaca

Era Trump pega a productores de totopos y mezcal en Oaxaca

Migrantes regresan por miedo

Migrantes regresan por miedo

“Mi objetivo es que la gente viva mejor”: Alessandra Rojo de la Vega

“Mi objetivo es que la gente viva mejor”: Alessandra Rojo de la Vega

Caen dos presuntos miembros de la Antiunión Tepito; aseguraron casi 100 kilos de marihuana en Venustiano Carranza

Caen dos presuntos miembros de la Antiunión Tepito; aseguraron casi 100 kilos de marihuana en Venustiano Carranza

Islamabad. Un atacante suicida se inmoló el martes ante las puertas de un tribunal de distrito en Islamabad, al detonar sus junto a un vehículo policial. El saldo fue de al menos 12 muertos y 27 heridos, señaló el ministro del Interior de , Mohsin Naqvi.

Una facción de los talibanes paquistaníes, la denominada (JuA), se atribuyó la responsabilidad del atentado.

"Uno de nuestros muyahidines suicidas atacó a los jueces que emiten veredictos no islámicos, a los abogados y a otros miembros del personal dentro del complejo judicial del distrito, llevando a cabe un", dijo en un comunicado la cadena Ghazi Media Network, afiliada a JuA.

Lee también

Según Naqvi, el atacante suicida intentó, durante varios minutos, acceder al recinto judicial sin éxito. Posteriormente, se inmoló junto a una furgoneta policial.

Los testigos describieron escenas de caos en los primeros momentos. La explosión, que se oyó a kilómetros de distancia, ocurrió en un momento del día en que el área fuera del tribunal suele estar abarrotada de cientos de visitantes que asisten a vistas judiciales.

La policía rápidamente acordonó el área alrededor del tribunal mientras una nube de humo se elevaba al cielo tras la . Las eran en su mayoría transeúntes o personas que habían llegado para audiencias en el tribunal, según la policía de Islamabad.

Lee también

Más de una docena de personas gravemente heridas gritaban pidiendo ayuda mientras las se apresuraban al lugar. “La gente comenzó a correr en todas direcciones”, comentó Mohammad Afzal, quien dijo que estaba en el tribunal cuando oyó la explosión.

Según las Naciones Unidas, JuA es un disidente del TTP con base en la zona de Lalpura, en la provincia afgana de Nangarhar.

Jamaat-ul-Ahrar se formó en agosto de 2014 tras la fusión de la facción del TTP en la Agencia Mohmand y Ahrar-ul-Hind.

Lee también

Paquistán acusa al TTP de ser un grupo amado afín a la que opera desde territorio afgano.

Paquistán ha experimentado un aumento de los ataques de la insurgencia desde que los talibanes volvieron al poder en, en agosto de 2021.

Islamabad acusa a los fundamentalistas de albergar a insurgentes del TTP en su territorio, desde el que orquestan ataques en territorio paquistaní. Por su parte, Kabul niega estas acusaciones.

Lee también

Aunque Jamaat ha llevado a cabo ataques menores en los últimos años, su capacidad para golpear la capital paquistaní probablemente agravará aún más las luchas del gobierno paquistaní.

El ataque de este martes en Islamabad se produjo un día después de una explosión mortal ocurrida en , donde un vehículo explotó cerca del histórico Fuerte Rojo y causó la muerte de al menos ocho personas.

Las autoridades indias investigan el suceso sin descartar ninguna hipótesis.

           Únete a nuestro canal               ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

BBVA sorprende con beneficio especial en el Buen Fin 2025: compra ahora y paga hasta marzo de 2026. Foto: Canva / Buen Fin / BBVA

BBVA sorprende con beneficio especial en el Buen Fin 2025: compra ahora y paga hasta marzo de 2026

¿Te toca Jubilados del ISSSTE que recibirán aguinaldo de 40 días este año. Foto: Canva / ISSSTE

¿Te toca? Jubilados del ISSSTE que recibirán aguinaldo de 40 días este año

Trabajo. iStock/ alexis84

Visa para emigrar como emprendedor a Canadá: Requisitos y cómo se tramita paso a paso

¿Vuelas a EU? United Airlines ajusta itinerarios ante la reducción de vuelos. Foto: iSTOCK-Tzido

¿Cómo revisar el estatus de tu vuelo en la app de United Airlines este fin de semana? Guía paso a paso

Chicago. iStock/ vladans

Fecha y actividades para el festival de Navidad en Chicago: Festival de Luces Wintrust Magnificent Mile