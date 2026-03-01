Más Información

Gobernador de Chiapas anuncia investigación a elementos de unidad policial tras presuntos pagos del CJNG; hecho fue revelado por EL UNIVERSAL

Policía de élite de Chiapas, en narconómina de “El Mencho”

Playas de Puerto Vallarta registran afluencia normal a una semana de hechos violentos; mantienen seguridad en la zona

Irán afirma que atacó portaaviones USS Abraham Lincoln; Pentágono lo niega

Si no puedes asistir al Zócalo a ver a Shakira, estás son las plataformas donde podrás seguir el concierto en vivo

Municipios en narconómina del CJNG presentan bajos niveles de violencia; especialistas apuntan a la “pax narca”

"El Mencho" murió por disparos en pecho y piernas, revela acta de defunción; falleció a las 10:30 en Tapalpa

Indagan ruta internacional de mercurio ilegal del CJNG

Ha sido impactante la solidaridad: Afectados por hechos violentos en Puerto Vallarta

Artículo 19 condena amenazas contra Loret de Mola; exige investigación y protección al periodista

Los raros: reseña de Cómo desaparecer completamente, de Mariana Enríquez

Vivir el mundo como lo hacen las lobas: entrevista a la escritora colombiana Sara Jaramillo Klinkert

El hombre que mató a dos personas e hirió a 14 en un en el domingo en la madrugada llevaba una camiseta que decía “Propiedad de Alá” y otra camiseta con un diseño de la bandera iraní, dijo a The Associated Press una fuente policial.

El sujeto ha sido identificado como Ndiaga Diagne, de 53 años, dijeron a The Associated Press una fuente policial y otra persona familiarizada con el asunto. Las fuentes hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a discutir públicamente la investigación.

Diagne es originario de Senegal, según varias personas informadas sobre la investigación. Una de las personas dijo a la AP que Diagne llegó a en 2006 y era un ciudadano estadounidense naturalizado.

Los agentes en Austin mataron al hombre armado, quien usó tanto una pistola como un rifle para llevar a cabo el ataque, informó la policía. El FBI dijo que el tiroteo estaba siendo investigado como un posible acto de terrorismo.

El sospechoso pasó en su SUV varias veces frente al bar antes de detenerse y disparar una pistola por la ventanilla del contra personas en un patio y frente al bar, indicó la jefa de Policía de Austin, Lisa Davis.

Luego el hombre armado estacionó el vehículo, se bajó con un y comenzó a disparar a las personas que caminaban por la zona antes de que los agentes que corrieron hacia la intersección le dispararan, dijo Davis.

Ha habido al menos otros dos tiroteos de alto perfil en el distrito de entretenimiento de la Sixth Street de Austin en los últimos cinco años, incluido uno en el verano de 2021 que dejó a 14 personas heridas. Aunque el tiroteo de este fin de semana no cumple con la definición de un asesinato masivo, ha habido cinco de esos hasta ahora este año.

El FBI está investigando si el hecho fue un debido a “indicios” hallados en el hombre armado y en su vehículo, reveló Alex Doran, agente especial interino de la oficina del FBI en San Antonio.

“Todavía es demasiado pronto para hacer una determinación sobre eso”, señaló Doran.

El tiroteo ocurrió afuera de Buford’s Backyard Beer Garden poco antes de las 2 de la mañana a lo largo de la Sixth Street, un destino de vida nocturna lleno de bares y clubes de música y a sólo unas pocas millas de la Universidad de Texas.

El presidente de la universidad declaró en que algunos de los afectados incluían a “miembros de nuestra familia universitaria”.

“Nuestras oraciones están con las y con todos los afectados”, indicó el líder universitario, Jim Davis.

El distrito de entretenimiento tiene una fuerte presencia policial los fines de semana, y los agentes pudieron enfrentar al hombre armado dentro de un minuto de la primera llamada de auxilio, dijo Davis.

El alcalde de Austin, Kirk Watson, elogió la rápida respuesta de la policía y los rescatistas.

“Definitivamente salvaron vidas”, afirmó.

Una de las víctimas fue hallada en la calle entre dos autos estacionados. Dentro del bar de varios pisos, había mesas volcadas y bebidas dejadas atrás por clientes que huían.

Otro tiroteo a primera hora del domingo en un club nocturno y recinto de conciertos en Cincinnati dejó nueve personas heridas, informó la policía en .

Las nueve tenían heridas de bala, pero ninguna ponía en peligro la vida, apuntó Adam Hennie, el jefe de policía interino de la ciudad.

