El hombre que mató a dos personas e hirió a 14 en un bar en Texas el domingo en la madrugada llevaba una camiseta que decía “Propiedad de Alá” y otra camiseta con un diseño de la bandera iraní, dijo a The Associated Press una fuente policial.

El sujeto ha sido identificado como Ndiaga Diagne, de 53 años, dijeron a The Associated Press una fuente policial y otra persona familiarizada con el asunto. Las fuentes hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a discutir públicamente la investigación.

Diagne es originario de Senegal, según varias personas informadas sobre la investigación. Una de las personas dijo a la AP que Diagne llegó a Estados Unidos en 2006 y era un ciudadano estadounidense naturalizado.

Lee también Reportan 2 muertos y 14 heridos en tiroteo en bar de Texas; FBI menciona que podría ser un “acto de terrorismo”

Los agentes en Austin mataron al hombre armado, quien usó tanto una pistola como un rifle para llevar a cabo el ataque, informó la policía. El FBI dijo que el tiroteo estaba siendo investigado como un posible acto de terrorismo.

El sospechoso pasó en su SUV varias veces frente al bar antes de detenerse y disparar una pistola por la ventanilla del vehículo contra personas en un patio y frente al bar, indicó la jefa de Policía de Austin, Lisa Davis.

Luego el hombre armado estacionó el vehículo, se bajó con un rifle y comenzó a disparar a las personas que caminaban por la zona antes de que los agentes que corrieron hacia la intersección le dispararan, dijo Davis.

Lee también Irán responde con lluvia de misiles al ataque de EU e Israel; una base estadounidense en Bahréin fue alcanzada

Ha habido al menos otros dos tiroteos de alto perfil en el distrito de entretenimiento de la Sixth Street de Austin en los últimos cinco años, incluido uno en el verano de 2021 que dejó a 14 personas heridas. Aunque el tiroteo de este fin de semana no cumple con la definición de un asesinato masivo, ha habido cinco de esos hasta ahora este año.

El FBI está investigando si el hecho fue un acto de terrorismo debido a “indicios” hallados en el hombre armado y en su vehículo, reveló Alex Doran, agente especial interino de la oficina del FBI en San Antonio.

“Todavía es demasiado pronto para hacer una determinación sobre eso”, señaló Doran.

Lee también Irán afirma que atacó portaaviones USS Abraham Lincoln; Pentágono lo niega

El tiroteo ocurrió afuera de Buford’s Backyard Beer Garden poco antes de las 2 de la mañana a lo largo de la Sixth Street, un destino de vida nocturna lleno de bares y clubes de música y a sólo unas pocas millas de la Universidad de Texas.

El presidente de la universidad declaró en redes sociales que algunos de los afectados incluían a “miembros de nuestra familia universitaria”.

“Nuestras oraciones están con las víctimas y con todos los afectados”, indicó el líder universitario, Jim Davis.

Lee también De Venezuela a Irán, los bombardeos ordenados por Trump en su segundo mandato; el republicano prometió alejar a EU de la guerra

El distrito de entretenimiento tiene una fuerte presencia policial los fines de semana, y los agentes pudieron enfrentar al hombre armado dentro de un minuto de la primera llamada de auxilio, dijo Davis.

El alcalde de Austin, Kirk Watson, elogió la rápida respuesta de la policía y los rescatistas.

“Definitivamente salvaron vidas”, afirmó.

Lee también EU e Israel atacan Irán; ¿Cuál es la importancia del Estrecho de Ormuz? Irán anuncia su cierre

Una de las víctimas fue hallada en la calle entre dos autos estacionados. Dentro del bar de varios pisos, había mesas volcadas y bebidas dejadas atrás por clientes que huían.

Otro tiroteo a primera hora del domingo en un club nocturno y recinto de conciertos en Cincinnati dejó nueve personas heridas, informó la policía en Ohio.

Las nueve tenían heridas de bala, pero ninguna ponía en peligro la vida, apuntó Adam Hennie, el jefe de policía interino de la ciudad.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss