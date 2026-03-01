Dos personas murieron y otras 14 resultaron heridas en un tiroteo en un bar en Austin, la capital del estado de Texas, dijo la policía el domingo.

El tirador, que no fue identificado, también murió, reportó la jefa de la policía de Austin, Lisa Davis, en una rueda de prensa.

El atacante fue abatido por oficiales de la policía que respondieron al tiroteo, dijo Davis.

No se conoce por el momento el motivo del tiroteo.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) dijo que podría tratarse de un “acto de terrorismo”.

“Todavía es demasiado pronto en el proceso para determinar una motivación exacta, pero hubo indicios relacionados con el sujeto y con su vehículo que apuntan a un posible nexo con el terrorismo”, declaró en rueda de prensa el agente especial del FBI Alex Doran.

“Por ahora solo estamos en condiciones de decir que potencialmente se trató de un acto de terrorismo”, dijo Doran a periodistas.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

