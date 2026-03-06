Más Información

Vaya momento que vivió como fan de su hija Stella cuando ésta presentó su colección prêt-à-porter femenina otoño/invierno 2026-2027, en el marco de la Semana de la Moda de París; Paul, quien formó parte de la agrupación emblemática de los Beatles, se mostró orgulloso y no perdió la oportunidad de tomar foto del momento.

Uno de los momentos más emocionantes que se inmortalizó en video, es cuando una modelo muestra en la pasarela una playera muy especial con la leyenda: "Mi papá es un rock star"; Paul, de 83 años, emocionado sacó su celular y tomó una fotografía.

Una modelo presenta una creación de Stella McCartney para el desfile de la colección prêt-à-porter femenina otoño/invierno 2026-2027, en el marco de la Semana de la Moda de París, el 4 de marzo de 2026. Foto: Alain JOCARD / AFP.
Una modelo presenta una creación de Stella McCartney para el desfile de la colección prêt-à-porter femenina otoño/invierno 2026-2027, en el marco de la Semana de la Moda de París, el 4 de marzo de 2026. Foto: Alain JOCARD / AFP.

@outpump @Stella McCartney's dad is a rockstar and she made a shirt that proves it. #paulmccartney #beatles #dad #pfw #fashiontiktok ♬ All You Need Is Love - The Beatles

¿Quién es Stella McCartney?

Stella McCartney es una diseñadora de moda británica, reconocida por su estilo elegante y por impulsar una moda sostenible y libre de productos de origen animal. Nació el 13 de septiembre de 1971 en Londres y es hija del ex Beatle Paul McCartney y de la fotógrafa y activista Linda McCartney.

Se graduó en la prestigiosa Central Saint Martins, en Londres, y su carrera despegó cuando fue nombrada directora creativa de la casa francesa Chloé en 1997. En 2001 lanzó su propia marca, Stella McCartney, que se convirtió en una de las firmas más influyentes en el ámbito del lujo sostenible, al rechazar el uso de pieles y cuero en sus colecciones.

A lo largo de los años ha colaborado con grandes marcas y proyectos, incluido el diseño de uniformes para el equipo británico en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, y se ha consolidado como una figura clave en la moda contemporánea que combina diseño, innovación y activismo ambiental.

