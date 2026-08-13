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El Gobierno del presidente Donald Trump defendió este jueves la nueva construcción para erigir un muro virtual dentro de Big Bend, un parque nacional en la frontera sur de Estados Unidos, tras las críticas bipartidistas que ha generado la llegada de maquinaria pesada a la zona en Texas.
El comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Rodney Scott, aclaró hoy en un comunicado que se está construyendo una nueva vía de acceso, mejorando caminos existentes, instalando tecnología de detección y colocando barreras para vehículos en ubicaciones estratégicas y limitadas.
La explicación se da después que activistas denunciaran el despliegue de maquinaria pesada, como excavadoras, y el derribo de árboles en el parque que limita con los estados mexicanos de Chihuahua y Coahuila.
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Scott defendió hoy que “NO estamos construyendo” un muro de 30 pies de altura ni instalando iluminación tipo estadio a través del Parque Nacional Big Bend.
Añadió que lo que los vecinos del sector y los ambientalistas están reportando son trabajos de topografía y diseño. “Trabajamos para preservar el paisaje y proteger los accesos de los que dependen los visitantes y las empresas locales”, indicó.
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Los activistas ambientalistas alertan de que la construcción de un muro fronterizo en el parque acabará con el acceso al Río Grande, vital para la economía local y la fauna de la zona, y supondrá un daño "irreversible a una zona silvestre ecológicamente sensible".
Una barrera física también "cortaría de manera permanente" las rutas esenciales de movimiento para la vida silvestre, incluyendo jaguares, osos, borregos cimarrones y antílopes, y al mismo tiempo "aportaría poco o ningún beneficio al control y la seguridad fronteriza"; según argumentan los abogados del Center for Biological Diversity en una demanda presentada en abril pasado para detener la construcción.
Los trabajos han enfrentado severas críticas, incluso de republicanos. El martes pasado, el senador republicano por Texas John Cornyn solicitó al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, que consultara a las autoridades locales antes de proceder con la construcción.
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El jefe del Departamento del Alguacil del condado de Terrell, Thaddeus Cleveland, republicano y agente retirado de la Patrulla Fronteriza con 26 años de experiencia, ha dicho que si bien considera que algunas barreras pueden ser útiles, no respalda las barreras para vehículos previstas para su condado, según declaró recientemente a la televisora KXAN.
Desde la llegada de Trump al poder, el número de personas que son interceptadas intentando cruzar la frontera de manera irregular ha llegado a su punto más bajo en 50 años, según un análisis del Centro de Investigaciones Pew.
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El área de Big Bend es, además, una de las que menos registra cruces: con menos del 1.3 % de los arrestos en el año fiscal 2025, debido a su escarpado paisaje.
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desa/rmlgv
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