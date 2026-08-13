Culiacán. - Una de las cinco personas, entre ellas una mujer, que resultaron con heridas graves en ataques armados en colonias distintas de la ciudad de Mazatlán, de nombre José Miguel “N”, falleció en un hospital privado donde fue internado para recibir asistencia médica especializada.

La víctima fue blanco de un atentado a balazos por la calle Caracol, de la colonia Casa Redonda del puerto, en donde elementos de Protección Civil le brindaron las primeras curaciones y posteriormente lo llevaron a un hospital privado donde fue ingresado.

Esta persona presentó nueve impactos de bala en diversas partes de su cuerpo, por lo que el personal médico que le brindó atención no lograron salvar su vida, por lo que se notificó de su fallecimiento a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que se abra una carpeta de investigación por su homicidio doloso.

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Sobre el otro caso, se conoce que los tres hombres y una mujer que fueron atacados con armas automáticas por dos motociclistas cuando circulaban en un vehículo Mirage de color gris de modelo reciente, por una de las calles de la colonia Toledo Corro, su estado de salud es delicado por lo que permanecen hospitalizados.

Estas personas, cuyas identidades no se han dado a conocer, fueron atacadas por la calle Enrique Pèrez Arce, de la colonia Lòpez Mateos, por lo que los cuerpos de seguridad, el ejército y la Marina se presentaron al lugar.

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Los cuerpos de auxilio fueron notificados que tres personas del sexo masculino y una mujer que viajaban en dicha unidad que presentò decenas de imapctos, resultaron heridos, por lo que les prestaron ayuda mèdica y los trasladaron a un hospital del puerto.

Elementos del Ejército y de Marina desplegaron un operativo de búsqueda de los responsables del atentado contra cuatro personas que viajaban en un vehículo Mirage, sin ser localizados.