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ya está en México para participar en el que se realizará hoy y mañana en la Ciudad de México, a su llegada al aeropuerto fue cuestionada sobre la convivencia de Christian Nodal con Inti, la hija de ambos, sin embargo, la argentina fue tajante al decir que no podía hablar de ello.

Sin siquiera mencionarlo, Cazzu dijo que por el momento, y por una cuestión legal, no podía hablar del padre de su hija, aunque sí mencionó que siempre ha podido viajar con la menor, incluso, la pequeña la acompañaba en ese momento.

"No tengo permitido hablar de ninguna de esas cuestiones, ahora legalmente no lo puedo hacer", dijo cuando fue cuestionada si recientemente Nodal se había reunido con la menor.

Hace una semana, Christian Nodal compartió un video en el que presumió cómo luce la habitación de Inti en la casa de Houston en la que vive con su esposa, la también cantante .

Ante la insistencia por saber de cómo está la relación entre Nodal y su hija Inti, Cazzu reiteró que está imposibilitada para hablar aunque ella quiera.

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"Si me lo preguntan no lo puedo decir, no lo puedo contestar aunque yo quisiera, no lo puedo hacer, me gustaría que sí entiendan eso".

Foto: Instagram, vía @cazzu
Foto: Instagram, vía @cazzu

Cazzu se presentará hoy sábado 16 de mayo en el a las 20 horas, previo a que en ese mismo escenario cante Louis Tomlinson y los Jonas Brothers.

¿Cuál es el proceso legal entre Cazzu y Christian Nodal?

El proceso legal actual entre Cazzu y Christian Nodal se centra en una demanda civil promovida por el cantante en el estado de Jalisco, México, enfocada en la regulación de la custodia de su hija Inti, el régimen de visitas y la fijación definitiva de la pensión alimenticia.

Tras meses de trámites internacionales y diplomáticos debido a que la menor reside en Argentina, se reportó que la cantante argentina fue formalmente notificada del proceso legal en mayo de 2026.

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¿Y la ley Cazzu?

Aunque no es un litigio directo entre ellos, la situación jurídica de la expareja impulsó en los congresos de México la iniciativa conocida como "Ley Cazzu".

Este proyecto busca agilizar los trámites de viaje y suspender la responsabilidad parental de aquellos padres que dejen de pagar la cuota alimentaria por varios meses, facilitando las decisiones de movilidad a las madres con custodia principal.

La propia Cazzu declaró sentirse halagada de que su complejo caso visibilice una problemática tan común para las madres solteras.

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