Después de que este lunes el tren El Insurgente se inauguraran entre Santa Fe a Observatorio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que pediría descuentos con la tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam).

En su conferencia, invitó a subirse al tren y declaró que se quedó “con el ojo cuadrado” por la modernización de la estación Observatorio del Metro. Dijo que en su apertura total El Insurgente”, “se súper llenó”. “¿Ya se subieron todos al Tren? La estación Observatorio está impresionante”.