Más Información

Diputados de Morena en Campeche rompen con Layda; "la dignidad no se negocia", le dicen

Diputados de Morena en Campeche rompen con Layda; "la dignidad no se negocia", le dicen

Camión de la Guardia Nacional embiste y mata a motociclista; su acompañante, lesionada

Camión de la Guardia Nacional embiste y mata a motociclista; su acompañante, lesionada

México y EU alcanzan acuerdo trasvase de agua; se da conforme al Tratado de 1944

México y EU alcanzan acuerdo trasvase de agua; se da conforme al Tratado de 1944

Embajada de EU emite alerta de seguridad en Cuba; advierte apagones, escasez de combustible y afectaciones en servicios básicos

Embajada de EU emite alerta de seguridad en Cuba; advierte apagones, escasez de combustible y afectaciones en servicios básicos

De Europa a Asia, crece presión global contra Elon Musk por X y Grok; investigan imágenes íntimas con IA y prácticas engañosas

De Europa a Asia, crece presión global contra Elon Musk por X y Grok; investigan imágenes íntimas con IA y prácticas engañosas

Secretaria de Cultura alista nueva ley de cine y regulaciones para música digital y doblaje con IA

Secretaria de Cultura alista nueva ley de cine y regulaciones para música digital y doblaje con IA

Después de que este lunes el tren El Insurgente se inauguraran entre Santa Fe a Observatorio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que pediría descuentos con la tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam).

En su conferencia, invitó a subirse al tren y declaró que se quedó “con el ojo cuadrado” por la modernización de la estación Observatorio del Metro. Dijo que en su apertura total El Insurgente”, “se súper llenó”. “¿Ya se subieron todos al Tren? La estación Observatorio está impresionante”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]