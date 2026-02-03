La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó que México no busca ser protagonista ante el conflicto de Estados Unidos y Cuba, sino defender la soberanía de los pueblos, garantizar paz y seguridad.

“Nosotros defendemos la soberanía de los pueblos por Constitución y por convicción. Entonces, no es un asunto de que uno quiera protagonizar, no, eso no. Es garantizar la paz, la seguridad y la soberanía (...) No es un asunto personal y no es la Presidenta, es México. En la historia de nuestra diplomacia y política exterior, siempre va a estar dispuesto a apoyar la soberanía de los pueblos y el diálogo para la solución pacífica de conflictos”, afirmó.

Durante la conferencia matutina de este viernes 3 de febrero en Palacio Nacional, la Mandataria fue cuestionada si aceptaría ser mediadora entre Cuba y Estados Unidos, pues en mañaneras anteriores ha expresado que México tiene la disposición para generar un diálogo entre ambos países.

Lee también Detienen a implicado en ataque a diputados de MC en Culiacán

“¿Aceptaría usted ser mediadora directa?”, se le preguntó.

“Eso depende de Cuba y de Estados Unidos. Cuba es un país soberano, independiente, Estados Unidos también. México siempre ha puesto la mesa para poder atender cualquier conflicto en muchos momentos de su historia y este no es la excepción, pero no es un asunto personal. Es un asunto de la historia de la política exterior mexicana”, expresó Sheinbaum Pardo.

-”Pero, ¿cuáles serían las señales que tendría que dar el Presidente…?”.

-”Pues tienen que venir de ellos, no de nosotros, ya lo hemos dicho públicamente y en privado, pero pues ya depende de que se den las condiciones”, respondió la Presidenta.

Lee también Los otros beneficios para funcionarios: Becas, dote matrimonial y compensación por “vida cara”

Sheinbaum descarta tensiones con EU por envío de ayuda humanitaria a Cuba

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que el envío de ayuda humanitaria de México a Cuba pueda generar tensiones con el gobierno de Estados Unidos, luego de que el país vecino emitiera un decreto que impone aranceles a naciones que envían hidrocarburos a la isla.

Durante su conferencia, la mandataria fue cuestionada sobre los alcances del apoyo humanitario que su gobierno prevé enviar a Cuba y la posible reacción de Washington ante esta decisión.

Sheinbaum afirmó que el objetivo es concretar el envío esta misma semana, siempre y cuando se tenga claridad sobre las necesidades específicas del gobierno cubano.

Lee también Luisa Alcalde defiende a Cuba como “patrimonio de la humanidad”, Alito la tacha de “comunista de caviar”

"Nuestro objetivo es enviarlo esta semana, vamos a ver si es posible. Obviamente tenemos que conocer por parte de ellos también sus necesidades, ¿no? Porque no es nada más lo que México se le ocurra enviar, sino cuáles son las necesidades para poderlo enviar. Entonces va a ser muy transparente y lo vamos a informar adecuadamente”, señaló.

La presidenta subrayó que el apoyo se enmarca en una lógica estrictamente humanitaria y de cooperación internacional, y reiteró que su administración mantendrá una comunicación abierta y clara sobre el contenido y destino de la ayuda.

Ante la pregunta expresa de si esta acción podría provocar fricciones diplomáticas con Estados Unidos, Sheinbaum fue tajante al rechazar esa posibilidad.

Lee también Sheinbaum sobre T-MEC: No es una renegociación, es una revisión, se cerrará en 2026 y va muy avanzada

"No. No debería”, respondió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Sheinbaum Pardo insistió en que hay una mayoría de países que quieren que acabe el bloqueo de Estados Unidos a Cuba y reiteró que la isla tiene comercio con muchos países.

Repitió la Presidenta que el envío de petróleo de México a Cuba es menos del 1% de la producción del país.

“En caso de petróleo, estamos viendo los alcances y viendo todas las vías diplomáticas”, comentó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr