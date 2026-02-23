Culiacán, Sin.- El líder estatal de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix víctima de un atentado a balazos junto con la diputada local, Elizabeth Montoya, el pasado 28 de enero, cerca de sus oficinas en Culiacán, se recupera de sus lesiones y se le mantiene en tratamiento y rehabilitación, por lo que se espera que en breve sea dado de alta.

Cuitláhuac González Galindo, secretario de Salud del Estado, dijo que el político, que hace 11 días fue trasladado a Terapia Intermedia, muestra signos de mejoría en su salud, por lo que es posible que en breve los médicos lo den de alta para que continúe con su recuperación en su hogar.

Señaló que se le mantiene aún en observación médica, con tratamientos y rehabilitación, por lo que será el cuerpo médico que lo atiende, previa evaluación, el que determine en qué tiempo él podrá salir del hospital para continuar su recuperación en su casa, al lado de su familia.

Atentado contra diputados de MC

El pasado 28 de enero, Torres Félix y la diputada Elizabet Montoya, recién abandonaron el recinto legislativo en Culiacán y se enfilaron a sus oficinas, ubicadas sobre la avenida Niños Héroes, conocida como el malecón Viejo, para recoger documentos y pertenencias para viajar a la Ciudad de México; fueron atacados a balazos.

La legisladora de Movimiento Ciudadano, quien sufrió la pérdida de un ojo, la semana pasada fue dada de alta de la clínica médica donde fue atendida. Anunció que en breve retornará a su curul, una vez que concluya la atención médica y los tratamientos en su cara que resultó afectada por los disparos.

En tanto que Sergio Torres, quien recibió un disparo en la cabeza y le lesionó una de sus manos, tuvo que ser sometido a dos cirugías en la cabeza y la reconstrucción de la mano lesionada, aún permanece en el hospital.

