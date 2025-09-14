“Hubiese preferido que mi hermana no fuera la heroína que es, yo hubiese preferido que no fuera el ejemplo de todos los mexicanos, desafortunadamente le tocó”, son las palabras con que Sandra Barajas Matías despidió a su hermana, Alicia Matías, la mujer que protegió a su nieta durante la explosión de una pipa en el Puente de la Concordia y que murió la noche de este viernes en el Hospital Magdalena de las Salinas.

La señora Alicia Matías será cremada, como ella pidió antes de morir, luego de ser despedida por su familia de forma privada en una casa en el municipio de Los Reyes La Paz, Estado de México.

“No va a ser un sepelio como tal, mi hermana tenía ya su decisión tomada para llegar a este momento, ella va a ser cremada y solamente asistirán mis sobrinas y su marido", informó Sandra Barajas Matías.

Al salir del hospital, el cuerpo de Alicia fue llevado a una funeraria en el Estado de México para luego ser entregado a su familia para que pudieran despedirla.

Sobre la bebé Jaclyn Azulet, que sigue internada en el Hospital Siglo XXI, se encuentra en estado grave pero estable, informó la secretaria de Salud, Nadine Gasman Zylbermann.