A 12 días de ingresar a La casa de los famosos México, Cynthia Klitbo ya sabe cuál será la parte más complicada del encierro: permanecer alejada de los seres más importantes en su vida.

Las reglas del reality show prohiben ingresar fotografías o recuerdos personales, por lo que tendrá que conformarse con llevarlos en la memoria.

“¿Qué planeo? Pues si están adentro de mi corazón. ¿Tú crees que me voy a borrar de la imagen la cara de mi hija? Jamás. Mi novio es el primer sol que veo en mi almohada, pero los llevaré en mi corazón y en mi mente”.

Sin embargo, la villana de telenovelas reconoce que quienes más resentirán su ausencia serán sus mascotas, con las que comparte prácticamente todo el día.

“Va a ser muy difícil porque además todos duermen conmigo. En las mañanas llegan mis gatas a la cama y son parte de mi vida, y está mi chihuahua, Carmelita, que es como mi bebé. De ella yo creo que sí me va a costar desprenderme, pero van a estar Amparillo y Erika, que se van a intercambiar para cuidarlas cuatro días una y cuatro días otra”, explica en entrevista.

Klitbo aclara que aceptar el reality nunca representó un sacrificio profesional. Aunque admite que extrañará las llamadas con su hija, quien estudia en Estados Unidos, y el contacto cotidiano con su familia, considera que el proyecto representa una oportunidad importante para su carrera.

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“Sí va a estar difícil no poder hablar por teléfono con mi hija, aunque esté en Estados Unidos; no estar en contacto con mi familia, con mis perros y también con mi novio...”

La actriz, famosa por hacerle la vida de cuadritos a las protagonistas en melodramas como Amor en silencio, Cadenas de amargura, La dueña y El privilegio de amar, considera que el programa le permitirá acercarse a un público diferente al que la ha seguido durante 40 años de carrera.

“Yo creo que es una oportunidad bien grande porque es otro tipo de público. Es un proyecto que le gustó a la gente y que te catapulta. Es uno de los proyectos más consentidos que tiene la empresa. Más que un sacrificio, es una oportunidad”, afirma.

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Respecto a la competencia, Klitbo reconoce que le gustaría llegar hasta el final, aunque sabe que el resultado dependerá de la convivencia y del apoyo del público.

“Me encantaría ganar, pero no soy la única que va a estar ahí adentro. Tenemos otros participantes y todo puede pasar. Pero mira, ya estar ahí adentro es un ganar-ganar”.

Klitbo es la sexta participante anunciada para entrar a la cuarta temporada de La casa de los famosos México, que se estrena este 26 de julio.

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