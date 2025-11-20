5 datos curiosos de Wicked: Por Siempre que no conocías

La espera ha terminado para los fanáticos del teatro musical, pues a partir de este jueves 20 de noviembre, las salas de cine en México vuelven a pintarse de verde y rosa, con el épico regreso de Wicked.

"Wicked: Por Siempre", la segunda cinta de una de las historias favoritas de Broadway, protagonizada por Cynthia Erivo y Ariana Grande, ha llegado para culminar con el cuento de las brujas de Oz de una vez por todas.

Esta adaptación cinematográfica, basada en uno de los musicales más aclamados de todos los tiempos, que narra la historia no contada de Elphaba y Glinda, antes de los sucesos de "El Mago de Oz", se ha convertido en uno de los estrenos más esperados de este 2025.

Con campañas de marketing inmensas a nivel mundial, Wicked es la cinta más discutida del momento. Sin embargo, detrás de la magia que vemos en pantalla, hay muchos detalles poco contados.

Lee también ¿Wicked 2 tiene escena post créditos? Esto se sabe

La esperada película de las brujas de Oz, Elphaba y Glinda, ha llegado a cines nacionales. Foto: Wicked Movie

5 datos curiosos que no sabías de "Wicked: Por Siempre"

Nuevas canciones

La secuela de Wicked, "Wicked: Por Siempre" cuenta con dos canciones completamente nuevas, escritas por el mismo Stephen Schwartz -compositor del musical original- especialmente para la adaptación cinematográfica de la historia.

Se trata de "No Place Like Home", cantada por Elphaba; y "The Girl in the Bubble" para Glinda.

Representación real

Al igual que en la primera parte de Wicked, la actriz de 25 años, Marissa Bode, quien interpreta a Nessarose (la hermana de Elphaba), usa silla de ruedas en la vida real y marca la primera vez que una actriz con discapacidad interpreta este papel, haciendo historia en cómo se representa a diversos grupos en la pantalla.

Lee también Black Friday, Buen Fin y Cyber Monday: ¿cuál es la diferencia y cuándo se celebran?

Cynthia Erivo y Ariana Grande en la premier de "Wicked: For Good" en Nueva York. FOTO: Evan Agostini/Invision/AP.

El papel de Dorothy

De acuerdo con el director de la película, Jon M. Chu, el personaje de Dorothy Gale tiene un papel más destacado en "Wicked: For Good" que en el segundo acto del musical de teatro.

A pesar de esto, su rostro apenas será visible en la nueva película, lo que permite al público "conservar la Dorothy que conocen" de la película original de "El mago de Oz".

Chu confesó que "la presencia de Dorothy es importante, porque desempeñará un papel significativo en lo que sucederá y en cómo se cruzarán sus caminos".

Voces en vivo

Con el objetivo de capturar la emoción pura y honrar la tradición de Broadway, en la primera cinta de Wicked, Cynthia Erivo y Ariana Grande insistieron en cantar las canciones en vivo durante el rodaje, en lugar de grabarlas previamente

Se presume que en "Wicked: Por Siempre" las estrellas hayan optado por la misma dinámica, especialmente considerando que en esta segunda parte, la historia cobre un tono más oscuro y profundo.

El significado del título

El título de la película en inglés, "Wicked: For Good", es un guiño al emotivo e icónico duo entre Elphaba y Glinda del segundo acto del musical, en el que reflexionan sobre su amistad, y profundizan en el valor y el impacto duradero de una buena amistad en la vida.

También te interesará:

Miss Universo 2025: Participante de Noruega se vuelve viral al aparecer con exótico traje de salmón

¿Quién es Edson Andrade, joven que impulsó la marcha de la Generación Z?

¿Cómo saber si mi perro o gato tienen frío en casa? Conoce las claves

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu