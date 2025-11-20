¿Wicked 2 tiene escena post créditos? Esto se sabe

"Wicked: Por Siempre", la segunda entrega cinematográfica basada en el reconocido musical de Stephen Schwartz y Winnie Holzman, sobre la historia no contada de las brujas de Oz, Elphaba y Glinda, ha llegado a los cines nacionales para sorprender al público con un épico desenlace y cierre al cuento.

Tras el rotundo éxito de la primera parte, "Wicked: For Good" se ha posicionado como uno de los estrenos más esperados del 2025. Protagonizada por Ariana Grande, como Glinda; y Cynthia Erivo, como Elphaba, esta película renueva el clásico de Broadway en una magnífica producción para la pantalla grande, que promete comprobar una vez más que el teatro musical no está hecho únicamente para el escenario.

Este estreno se da en medio del auge de finales al estilo Marvel y de otras grandes franquicias, por lo que fans y seguidores de la bruja rosa y la bruja verde, se preguntan si Wicked 2 tiene una escena post créditos que de un vistazo extra a la historia.

Ariana Grande y Cynthia Erivo en Wicked: For Good. Fotos: Universal Pictures y Clasos

¿Tiene escena post créditos Wicked 2?

Desafortunadamente para los fans del musical que esperaban ver más de la brujas, no, "Wicked: Por Siempre" no tiene ninguna escena post créditos.

La historia plantea su final definitivo en esta segunda parte, decepcionando a los fanáticos de la novela de 1995, escrita por Gregory Maguire, quienes, de acuerdo con temas virales en redes sociales, esperaban ver alguna escena que mostrara más a detalle la peculiar relación entre Elphaba y Fiyero Tiggelaar -interpretado por Jonathan Bailey-.

Dicho eso, al terminar la película, puedes retirarte de la sala sin miedo alguno a perderte un vistazo íntimo a alguna línea narrativa de Wicked.

¿Por qué no hay escena post créditos en Wicked: Por Siempre?

Al igual que con la primera parte, la cual no tuvo escena post créditos, la producción de Wicked decidió respetar la naturaleza de la historia.

"Wicked: Por Siempre" o Wicked 2, tiene como objetivo cerrar este cuento, enfocado en Elphaba y Glinda, dando paso directo al inicio de "El Mago de Oz", donde ambas historias se conectan.

Wicked: Por Siempre. Foto: Captura de pantalla YouTube (Wicked: For Good Final Trailer)

ngmu