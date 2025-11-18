Más Información

Ariana Grande y Cynthia Erivo aparecen sonrientes y de la mano en la premier de la película que protagonizan, en Nueva York, la cercanía entre ambas actrices parece normal, ambas promocionan la segunda parte de la saga que tanto ha gustado al público, sin embargo, el comportamientos de ambas ha dado de qué hablar.

Esto comenzó cuando hace unos días Erivo salió a la defensa de Ariana después de que un joven efusivamente corrió a abrazarla de la cinta en Singapur.

Ahora, en Nueva York, ambas aparecieron sonrientes y con las manos enlazadas, sin embargo, en redes, circulan videos que no sólo cuestionan el cambio físico de Ariana, quien luce muy delgada, sino la actitud de sobreprotección y de invasión de espacio vital de Cynthia Erivo que incluso ha incomodado a la propia Ariana.

Esta fotografía de The Straits Times, tomada el 13 de noviembre de 2025 y publicada el 14 de noviembre, muestra a las estrellas Ariana Grande (centro) y Cynthia Erivo (segunda por la derecha) en el estreno de su película "Wicked: For Good" en Singapur después de que australiano agrediera a la actriz Ariana Grande en la premier de la película en aquella ciudad. FOTO: AFP PHOTO / THE STRAITS TIMES
Momentos entre Ariana Grande y Cynthia Erivo que han dado de qué hablar

En uno de los momentos que comparten juntas durante la promoción de "Wicked: For Good", mientras están entrevistando a Ariana, Cynthia Erivo le acomoda el collar sin razón, pues éste se encontraba bien, pero la actriz de 38 años le comienza a acomodar el accesorio ante el desconcierto de la cantante.

@jesusmaurosalazar "Incómodo" Por la reacción de Ariana Grande cuando Cynthia Erivo le "arregla" un collar que no necesitaba ser acomodado. #arianagrande #arianagrandefan #wicked #arianagrandeedits #cynthiaerivo ♬ She Knows - J. Cole

En otra ocasión, el productor de la película se emociona y toma la mano de Ariana y la mueve con fuerza, de inmediato Cynthia interviene y la apapacha acercando su rostro al brazo de Grande, "como si Ariana fuera de porcelana", coinciden internautas en redes, a quienes se les hace exagerado el comportamiento de Cynthia.

@icarlo19 side eye #arianagrande #cynthiaerivo #fypシ #wicked ♬ original sound - lapsiu

"Me parece enfermizo ... Ariana tampoco se ve saludable ni física ni emocionalmente". "Son comportamientos muy extraños". "Siento que está obsesionada con Ari, no es normal, Ariana en muchos clips se ve incómoda y ve innecesario tanto cuidado por parte de ella". "Le está robando la energía". "Se comportan raro ambas. Desde mi perspectiva como que Ariana tuviese miedo", se lee entre los múltiples comentarios sobre el extraño comportamiento de Cynthia Erivo.

