Más Información

“Quiebre económico permitió el ascenso del populismo”

“Quiebre económico permitió el ascenso del populismo”

Responden ante acusaciones por baile “La Botella”

Responden ante acusaciones por baile “La Botella”

La caricaturista Maitena gana Premio Quevedos

La caricaturista Maitena gana Premio Quevedos

“El arte no tiene magias”, afirma Teresa Margolles

“El arte no tiene magias”, afirma Teresa Margolles

La obra de Geles Cabrera llega por primera vez a Bellas Artes

La obra de Geles Cabrera llega por primera vez a Bellas Artes

Maitena gana el Premio Iberoamericano de Humor Gráfico Quevedo 2025

Maitena gana el Premio Iberoamericano de Humor Gráfico Quevedo 2025

Vaya susto que se llevó y sus compañeras Michelle Yeoh y Jeff Goldblum en el estreno mundial de "Wicked: For Good", cuando un fan saltó las vallas de protección, corrió y agrarró del brazo efusivamente a la cantante y se comenzó a saltar a su lado en un momento que se volvió tenso.

Cynthia Erivo trató de proteger a Ariana, apartando al joven de la artista, quien reaccionó desconcertada ante el momento que ya se viraliza en redes sociales; el joven fue sacado del lugar por elementos de seguridad.

Erivo es una actriz, cantante y productora británica, reconocida por su trabajo en teatro, cine y televisión, fue nominada al Oscar a Mejor Actriz por su papel de Harriet Tubman en la película biográfica "Harriet" y también por su actuación en "Wicked" (2024).

Cynthia Erivo está recibiendo aplausos en redes sociales por la forma en la que defendió a su compañera Ariana Grande, y muchos confiesan que la querrían como guardaespaldas.

Lee también:

Se sabe que el joven que se lanzó sobre Ariana se hace llamar en redes Johnson Wen, quien se describe a sí mismo como un "bromista" en su cuenta de TikTok, donde usa el nombre de usuario pyjamamann.

No es la primera vez que irrumpe de esta manera, violando las reglas, un evento de artistas. En su perfil de Instagram se describe como el "Troll más odiado", y se lee: "Ariana Grande es la reina".

Él es el joven que saltó las vallas para abrazar a Ariana Grande durante la premier de "Wicked 2", se llama en redes Johnson Wen, "Pyjama Man", y admite que es el "troll más odiado".
Él es el joven que saltó las vallas para abrazar a Ariana Grande durante la premier de "Wicked 2", se llama en redes Johnson Wen, "Pyjama Man", y admite que es el "troll más odiado".

Ariana Grande retornará a la música

Ariana Grande estrena esta segunda edición de "Wicked"previo a su retorno musical; hace unos días lanzó una edición exclusiva de su disco "Positions", el sexto álbum de estudio de su carrera, con motivo de su quinto aniversario.

Grande anunció el pasado verano su regreso en 2026 a los escenarios con "The Eternal Sunshine", su primera gira en siete años tras su último disco, con el que recorrerá Norteamérica y contará con cinco paradas en Londres.

Lee también:

La gira se centrará en el séptimo álbum de su carrera, "Eternal Sunshine" ("Luz solar eterna"), una reflexión sobre las relaciones de pareja y lo duro de las rupturas, tras el final de su matrimonio con el agente inmobiliario Dalton Gomez.

Será el regreso de Grande a los escenarios desde 2019, cuando promocionó los álbumes "Sweetener" y "Thank U, Next".

Desde entonces, la cantante y actriz se ha centrado en proyectos como el exitoso musical de fantasía "Wicked", donde interpreta a Glinda .

La primera entrega estuvo nominada a 10 premios Oscar, de los cuales ganó dos.

Lee también:

*Con información de EFE.

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

“No respeta los límites”: Jennifer Lopez desata la ira de la esposa de Matt Damon por mostrarse ‘muy cariñosa’ con el actor. Foto: AP / AFP

“No respeta los límites”: Jennifer Lopez desata la ira de la esposa de Matt Damon por mostrarse ‘muy cariñosa’ con el actor

“Está frustrado y preocupado”: Harry teme que Meghan Markle arruine su imagen con nuevos escándalos por acoso laboral. Foto: EFE

“Está frustrado y preocupado”: Harry teme que Meghan Markle arruine su imagen con nuevos escándalos por acoso laboral

Bella Thorne conquista México con glamoroso vestido rojo de escote ‘keyhole’. Foto: AFP

Bella Thorne conquista México con glamoroso vestido rojo de escote ‘keyhole’

Elizabeth Hurley. Foto: AFP

Elizabeth Hurley se luce en impactante bikini naranja a los 60 años y “roba miradas”

“Se ven muy actuados”: Critican a Ángela Aguilar por convivir con fans en encuentros 'planeados'. Foto: EFE

“Se ven muy actuados”: Critican a Ángela Aguilar por convivir con fans en encuentros 'planeados'

[Publicidad]