Vaya susto que se llevó Ariana Grande y sus compañeras Michelle Yeoh y Jeff Goldblum en el estreno mundial de "Wicked: For Good", cuando un fan saltó las vallas de protección, corrió y agrarró del brazo efusivamente a la cantante y se comenzó a saltar a su lado en un momento que se volvió tenso.

Cynthia Erivo trató de proteger a Ariana, apartando al joven de la artista, quien reaccionó desconcertada ante el momento que ya se viraliza en redes sociales; el joven fue sacado del lugar por elementos de seguridad.

Erivo es una actriz, cantante y productora británica, reconocida por su trabajo en teatro, cine y televisión, fue nominada al Oscar a Mejor Actriz por su papel de Harriet Tubman en la película biográfica "Harriet" y también por su actuación en "Wicked" (2024).

Cynthia Erivo está recibiendo aplausos en redes sociales por la forma en la que defendió a su compañera Ariana Grande, y muchos confiesan que la querrían como guardaespaldas.

Cynthia Erivo protects Ariana Grande from a ‘Wicked: For Good’ premiere attendee. pic.twitter.com/XQBeQJWZsI — Pop Base (@PopBase) November 13, 2025

Se sabe que el joven que se lanzó sobre Ariana se hace llamar en redes Johnson Wen, quien se describe a sí mismo como un "bromista" en su cuenta de TikTok, donde usa el nombre de usuario pyjamamann.

No es la primera vez que irrumpe de esta manera, violando las reglas, un evento de artistas. En su perfil de Instagram se describe como el "Troll más odiado", y se lee: "Ariana Grande es la reina".

Él es el joven que saltó las vallas para abrazar a Ariana Grande durante la premier de "Wicked 2", se llama en redes Johnson Wen, "Pyjama Man", y admite que es el "troll más odiado".

Ariana Grande retornará a la música

Ariana Grande estrena esta segunda edición de "Wicked"previo a su retorno musical; hace unos días lanzó una edición exclusiva de su disco "Positions", el sexto álbum de estudio de su carrera, con motivo de su quinto aniversario.

Grande anunció el pasado verano su regreso en 2026 a los escenarios con "The Eternal Sunshine", su primera gira en siete años tras su último disco, con el que recorrerá Norteamérica y contará con cinco paradas en Londres.

La gira se centrará en el séptimo álbum de su carrera, "Eternal Sunshine" ("Luz solar eterna"), una reflexión sobre las relaciones de pareja y lo duro de las rupturas, tras el final de su matrimonio con el agente inmobiliario Dalton Gomez.

Será el regreso de Grande a los escenarios desde 2019, cuando promocionó los álbumes "Sweetener" y "Thank U, Next".

Desde entonces, la cantante y actriz se ha centrado en proyectos como el exitoso musical de fantasía "Wicked", donde interpreta a Glinda .

La primera entrega estuvo nominada a 10 premios Oscar, de los cuales ganó dos.

*Con información de EFE.

