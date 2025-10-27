Más Información

está molesta por los malos comentarios que ha recibido en redes sociales, luego de que se hiciera viral un video en el que y anunciaron la participación de la influencer en la fiesta de Halloween de “Wicked 2”.

Entre las críticas, destacaron algunas en las que los usuarios se decían avergonzados de que los extranjeros conocieran México por el contenido de Guevara, a lo que la ganadora de la primera temporada de “La casa de los famosos México” respondió tajante:

“Vi muchos comentarios de gente que se molestaba porque 'qué vergüenza', pero al contrario, uno debe de estar orgulloso que volteen a ver a tu país de la forma que sea. No es una forma mala, o sea, ¿qué le pasa a la gente?”, dijo durante su presentación como nueva integrante del "Tenorio cómico".

A pesar de los ataques, Wendy está enfocada en continuar con su carrera en la televisión; y es que, está convencida de que, ahora que pasó la euforia por su participación en el reality show de Televisa, es su momento de brillar.

“Creo que es mi tiempo, puedo darle un poquito mejor (al público) y voy a tratar de darlo al cien por ciento, porque a veces nada más hay estrellas fugaces y como que no está tan chido que te pase así”.

Entre otros temas, la también conductora habló sobre su vida sentimental y, aunque no está interesada en una relación formal, reconoció que tampoco está sola.

“De repente tengo mis amiguitos, entonces yo feliz de la vida. La verdad no estoy para novios ni para compromisos con nadie, lo único que queremos hacer es plata, mucha plata”, agregó.

Wendy Guevara habla de su distanciamiento con Kimberly la más preciosa

Antes de saltar a la fama con "La casa de los famosos México", Wendy formó parte de un grupo llamado "Las perdidas", donde compartía foco con Kimberly, "La más preciosa", Karina Torres y Paola Suárez. Sin embargo, desde hace un tiempo, los rumores de un distanciamiento han cobrado fuerza, algo que Guevara confirmó.

La actriz reveló que ya no mantienen comunicación con Kimberly debido a sus compromisos de trabajo:

"Ella está muy ocupada en sus cosas, y nosotras como estamos en la misma agencia (Karina, Paula y yo), es más frecuente que nos veamos. A Kimberly casi ya no la veo, tengo dos o tres meses que no hablamos”, explicó.

