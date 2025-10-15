Más Información

X Congreso Internacional de la Lengua Española: un llamado a proteger y proyectar el español en el mundo

X Congreso Internacional de la Lengua Española: un llamado a proteger y proyectar el español en el mundo

Poesía en Voz Alta, con un performance de  Raúl Zurita

Poesía en Voz Alta, con un performance de  Raúl Zurita

Nora Haddada inaugura Feria del Libro de Fráncfort

Nora Haddada inaugura Feria del Libro de Fráncfort

Una comedia de Emilio Carballido, en el Cervantino

Una comedia de Emilio Carballido, en el Cervantino

Elsa Medina: "Reminiscencias", en el Centro de la Imagen

Elsa Medina: "Reminiscencias", en el Centro de la Imagen

anunciaron que celebrarán un evento de Halloween en México por motivo del estreno de la película “Wicked: Por siempre” y aprovecharon para invitar a Wendy Guevara y Paola Suárez, integrantes de Las Perdidas, a unirse a la celebración.

A través de la cuenta oficial de Universal Pictures México, las protagonistas del esperado musical enviaron un mensaje en video donde hicieron referencia al icónico momento viral de las influencers:

“Escuchamos que podrían estar un poco perdidas en algún lugar de Oz”, dijeron entre risas

En el clip, Ariana Grande (Glinda la Buena) y Cynthia Erivo (Elphaba, la Bruja Mala del Oeste), invitaron al público mexicano a asistir a la fiesta de Halloween temática, animando a todos a disfrazarse como personajes del universo del Mago de Oz:

  • Glinda
  • Elphaba
  • Hombre de hojalata
  • León cobarde
  • Espantapájaros

Las actrices aprovecharon para agradecer a Wendy y Paola por su simpatía y el cariño del público mexicano.

“Realmente esperamos que esta vez no estén perdidas, perdidas, perdidas…”, bromearon.

Lee también

¿Quiénes son Las Perdidas?

Wendy Guevara, Paola Suárez y Karina Torres se hicieron virales en 2017 tras publicar una transmisión en vivo desde un cerro, en la que bromeaban diciendo que estaban perdidas después de quedarse sin señal:

“¿Conocen este lugar? Estamos perdidas, perdidas, perdidas, perdidas”, gritaban entre risas.

Lee también

El video se convirtió en un fenómeno de internet y llevó a ambas a ganar el premio “Lords y Ladies del Año” en los MTV MIAW 2017. Desde entonces, Wendy y Paola se consolidaron como creadoras de contenido con miles de seguidores, generando transmisiones en vivo, memes y momentos virales.

Con esta invitación, no solo celebran el próximo estreno de “Wicked: Por siempre”, que llegará a cines el 22 de noviembre a las salas de cine en México, tras un año de espera de la primera parte.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Nodal arremete contra Cazzu por ‘mentir’ revela que no lo dejan ver a su hija Inti y que paga pensión millonaria. Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda / Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL

Nodal arremete contra Cazzu por ‘mentir’: revela que no lo dejan ver a su hija Inti y que paga pensión millonaria

Llaman a Kate Middleton “la verdadera reina” y dicen es la heredera natural del espíritu de Diana “sin el caos”. Foto: AP

Llaman a Kate Middleton “la verdadera reina” y dicen es la heredera natural del espíritu de Diana “sin el caos”

¡Justin Bieber, hermano, ya eres mexicano! Captan al canadiense cantando banda y tocando la tambora. Foto: Tiktok

¡Justin Bieber, hermano, ya eres mexicano! Captan al canadiense cantando banda y tocando la tambora

Sold out Cazzu en México despierta el enojo de Pepe Aguilar; intenta opacarla con sus Grammys. Foto: EFE/AFP

Sold out de Cazzu en México despierta el enojo de Pepe Aguilar; intenta opacarla con sus Grammys

Elizabeth Hurley. Foto: AP

Elizabeth Hurley muestra cómo llevar un “sexy” traje de baño animal print a los 60 años