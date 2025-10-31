Más Información

Fallece Teresa Velázquez, defensora de la pintura

Guiza estrenará el Gran Museo Egipcio, doble en tamaño al Louvre

Caso Louvre: siete capturados por el robo de joyas imperiales; queda un fugitivo y el botín perdido

Tras robo histórico, Francia anuncia medidas “antiintrusión” en el Louvre

El Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez concluye con estrenos nacionales e internacionales

“En nuestra historia ha habido dolor e injusticia hacia los pueblos originarios”: José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores de España

sigue adelante con su faceta como actriz y se suma al elenco de la decimotercera temporada de , de Ryan Murphy y Brad Falchuk, informó este viernes la casa productora de Murphy en Instagram.

En esta temporada, la protagonista de "Wicked" compartirá escena con Jessica Lange, Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts, Billie Lourd, Gabourey Sidibe y Leslie Grossman.

Con "American Horror Story", Grande vuelve a trabajar con Murphy, con quien ya había colaborado en 2015 cuando protagonizó "Scream Queens", serie en la que también participaron Roberts y Lourd.

La nueva temporada de la serie

Por su parte Lange, Paulson, Bassett, Sidibe y Peters ya habían formado parte del universo de "American Horror Story". Aunque aun no se tienen detalles de la trama de la nueva temporada de esta serie antológica de terror, algunos de los seguidores del director ya especulan con la posibilidad de que retome historias de entregas anteriores.

Ganadora de dos premios Emmy, "American Horror Story" se estrenó por primera vez en 2011 y se ha popularizado por sus oscuras historias en las que aborda temas de terror psicológico, fenómenos sobrenaturales y aspectos sombríos de la sociedad.

Murphy también es reconocido por la serie de Netflix ‘Monster’, otro proyecto antológico que narra la historia de crímenes reales.

