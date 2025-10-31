Pocas cosas generan tanto revuelo en internet como una teoría conspirativa y una Kardashian. Esta vez, Kim puso en duda la llegada del hombre a la Luna, y la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) respondió de manera contundente.

La socialité y fundadora de Skims afirmó en un episodio de The Kardashians que el alunizaje de 1969 nunca ocurrió. Según su versión, los astronautas de Apolo 11, como Neil Armstrong y Buzz Aldrin, habrían permanecido en órbita mientras el mundo veía escenas filmadas en un estudio, antes de regresar y ser aclamados.

Ante ello, a través de un mensaje en redes sociales, el secretario de Transporte Sean Duffy escribió: “Sí, Kim, ya hemos estado en la Luna antes… ¡seis veces!”. Además, agregó que la misión Artemis planea regresar al satélite bajo el liderazgo de Donald Trump. “Ganamos la última carrera espacial y ganaremos ésta también”, concluyó.

Durante el episodio, Kim compartió varias citas que atribuía a Buzz Aldrin, el segundo hombre en pisar la Luna tras Neil Armstrong, aunque no aclaró la fuente original de las mismas.

También cuestionó algunas imágenes del alunizaje, señalando que la bandera estadounidense parecía moverse “sin gravedad”, que no se observaban estrellas en el cielo y que las huellas de los zapatos de la misión en el museo de la NASA mostraban diferencias curiosas.

La conversación se extendió al cometa 3I/ATLAS, descubierto en julio pasado, considerado el más antiguo jamás detectado en el Sistema Solar por astrónomos.

Estados Unidos prepara su regreso a la Luna desde 1972. La misión Artemis 3 será la encargada de transportar a los astronautas al satélite.

*Con información de EFE.