Esta semana las redes sociales se cimbraron por el matrimonio entre Andrea García, hija del desaparecido actor Andrés García, y el productor estadounidense Larry Robinson, en una ceremonia al que ni siquiera asistieron los hermanos de la novia.

Claro que la propia ex conductora había anunciado lo que haría en junio pasado, cuando dio conocer el compromiso con Robinson, pero no dejó de tener su sesgo inesperado ante la prontitud de la boda, cuatro meses después.

Pero entonces la pregunta ha sido quien es ese Larry, del que sólo se menciona es un importante productor y mánager de artistas, sin dar detalles.

EL UNIVERSAL te presenta el perfil del marido de Andrea, quien desde hace años radicaba en Los Ángeles, manejando perfil bajo.

Relación con México

Larry ha tenido un lazo con México desde poco después de la pandemia de Covid-19, cuando fungió como productor ejecutivo de la cinta “Melancolía”, protagonizada por Alessandra Rosaldo.

La película, que nunca llegó a salas nacionales, muestra a Rosaldo como una enfermera que atiende a personas desahuciadas, justo en la semana previa a la masacre en una escuela.

"El guión era de 40 páginas y nadie quería hacerlo, porque decían que era cortometraje, pero lo que explicaba es que por ejemplo había escena de cinco minutos donde vemos cómo es el personaje con su mirada, con su rostro y eso lo entendió desde un inicio Alessandra", dijo en su momento Jorge Xolalpa, director del filme, a esta casa editorial.

Ahora mismo, siguiendo su interés por producciones nacionales, Larry se encuentra detrás de un proyecto titulado “The perfect dress” (“El vestido perfecto”), que tendría en Vadhir Derbez a su protagonista.

La cinta, cuyo elenco total no ha sido revelado, sigue a una joven prometida que pide a su ex novio sastre que le diseñe un vestido de novia para su próxima boda con otro. Pero cuando está más cerca la fecha del enlace, ella se comienza a arrepentir.

Larry es fundador de Avatar Entertainment, que además de casa productora, se dedica al management teniendo entre sus clientes a los actores Mauricio Ochmann (“Hazlo como hombre”) y Andrés Revo, nominado recientemente al premio Ariel por su labor en el filme “Hombres íntegros”, aún sin fecha de estreno comercial; al cineasta Henry Bedwell (“Más negro que la noche”) y la escritora Sandra Becerril.

