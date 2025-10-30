Más Información

En octubre, el Museo de Oakland también sufrió un robo; perdió más de mil objetos históricos

En octubre, el Museo de Oakland también sufrió un robo; perdió más de mil objetos históricos

Este 30 de octubre, Rosy Arango engalana Bellas Artes con un homenaje a la canción mexicana

Este 30 de octubre, Rosy Arango engalana Bellas Artes con un homenaje a la canción mexicana

Taibo II nos ofendió; debe disculparse: senadora Martha Lucía Mícher Camarena

Taibo II nos ofendió; debe disculparse: senadora Martha Lucía Mícher Camarena

San Miguel Met Opera Trust da alas a voces mexicanas

San Miguel Met Opera Trust da alas a voces mexicanas

Las fotos del “ilusionista” Rodney Smith se exhiben por primera vez en México

Las fotos del “ilusionista” Rodney Smith se exhiben por primera vez en México

Por Día de Muertos, el Altar de los Cráneos Esculpidos abre sus puertas al público

Por Día de Muertos, el Altar de los Cráneos Esculpidos abre sus puertas al público

con su pareja, el productor estadounidense Larry Robison, con el que se comprometió hace cuatro meses, noticia que tomó por sorpresa hasta a su propia sangre, como ocurrió con su que, por la distancia geográfica que existe entre ellos, tuvo que felicitarla a través de las redes sociales y, ahora que la actriz dio el "sí", no hay indicio alguno de que Leo y Andrés Junior, sus hermanos mayores, hayan asistido a la boda.

Fue anoche cuando la y su ahora esposo compartieron una serie de fotos, de los momentos más emotivos de su unión, la que habían comenzado a planear desde mediados de junio, fecha en que Robison sorprendió a la actriz con el anillo de compromiso con el que le pidió que se convirtiera en su esposa.

En las fotografías, se ve a Andrea portar un vestido, con caída en los hombros, ajustado de la cintura y suelto a partir de la zona de la cadera; además portó una corona de flores blancas, que matizaba la tonalidad de su vestimenta, que se acercaba más al color crema que al blanco; en el caso de Robison, usó un traje sastre negro, a juego con el color de su corbata.

Andrea García y Larry Robison, reicén casados. Foto: Instagram, vía @larryrobinson
Andrea García y Larry Robison, reicén casados. Foto: Instagram, vía @larryrobinson

Lee también:

Se trató de una ceremonia pequeña, en la cual, se dieron cita sólo los más cercanos a la pareja; en el caso del mánager y productor, contó con la compañía de su hermana, Dolores Robison, así como la actriz Idalia Valles y el actor Brando Guzman, a los que representa.

Andrea García y Larry Robison, reicén casados. Foto: Instagram, vía @larryrobinson
Andrea García y Larry Robison, reicén casados. Foto: Instagram, vía @larryrobinson

García, por supuesto, contó con la presencia de Charlotte, su única hija, quien, en ese día tan especial para su progenitora, le dedicó unas palabras muy emotivas, al expresar la dicha que suponía para ella ver a su madre unirse en matrimonio con un hombre que realmente ama.

"Casada y enamorada", indicó la joven.

Andrea García y Larry Robison, reicén casados. Foto: Instagram, vía @larryrobinson
Andrea García y Larry Robison, reicén casados. Foto: Instagram, vía @larryrobinson

Lee también:

Sin embargo, o por lo menos lo que las imágenes que sugieren, los hermanos mayores de Andrea, Andres Jr. y Leonardo no estuvieron presentes en la ceremonia, a pesar de que la actriz sostiene una buena relación con ellos, como Leo ha indicado, pero casi no se frecuentan, debido a que la actriz reside en Los Ángeles.

Andrea García y Larry Robison, reicén casados. Foto: Instagram, vía @larryrobinson
Andrea García y Larry Robison, reicén casados. Foto: Instagram, vía @larryrobinson

"Ella vive en EU, es muy hermética con sus cosas, como bien sabemos (...), pero mi mejor auguro, cuídalo (Andrea), que no se te vaya... hermanita, cabr*na, ese carácter, contrólalo", dijo el actor a medios a poco de que conociera el comprmiso de su hermana menor.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Michelle estaría preparando divorcio de 70 millones de dólares de Barack Obama: “Llevan tiempo viviendo vidas separadas”, afirman. Foto: AP

Michelle estaría preparando divorcio de 70 millones de dólares de Barack Obama: “Llevan tiempo viviendo vidas separadas”, afirman

Justin Trudeau se derrite por Katy Perry “Es la mujer perfecta”. Foto: (Photo by ANDREJ IVANOV and SUZANNE CORDEIRO / AFP) / Michael Tran / AFP

Justin Trudeau, perdidamente enamorado de Katy Perry: “Es la mujer perfecta”, dice

Kate Middleton, “enferma” y “agotada” por el escándalo del príncipe Andrés en plena recuperación del cáncer. Foto: AFP

Kate Middleton, “enferma” y “agotada” por el escándalo del príncipe Andrés en plena recuperación del cáncer

Sydney Sweeney y su look braless más arriesgado: un vestido braless completamente transparente. Foto: AFP

Sydney Sweeney y su look braless más arriesgado: un vestido braless completamente transparente

Emily Ratajkowski. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP)

Emily Ratajkowski se lleva todas las miradas con cristales Swarovski y vestido de escote

[Publicidad]