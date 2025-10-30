Andrea García se casó con su pareja, el productor estadounidense Larry Robison, con el que se comprometió hace cuatro meses, noticia que tomó por sorpresa hasta a su propia sangre, como ocurrió con su hermano Leonardo que, por la distancia geográfica que existe entre ellos, tuvo que felicitarla a través de las redes sociales y, ahora que la actriz dio el "sí", no hay indicio alguno de que Leo y Andrés Junior, sus hermanos mayores, hayan asistido a la boda.

Fue anoche cuando la hija de Andrés García y su ahora esposo compartieron una serie de fotos, de los momentos más emotivos de su unión, la que habían comenzado a planear desde mediados de junio, fecha en que Robison sorprendió a la actriz con el anillo de compromiso con el que le pidió que se convirtiera en su esposa.

En las fotografías, se ve a Andrea portar un vestido, con caída en los hombros, ajustado de la cintura y suelto a partir de la zona de la cadera; además portó una corona de flores blancas, que matizaba la tonalidad de su vestimenta, que se acercaba más al color crema que al blanco; en el caso de Robison, usó un traje sastre negro, a juego con el color de su corbata.

Andrea García y Larry Robison, reicén casados. Foto: Instagram, vía @larryrobinson

Se trató de una ceremonia pequeña, en la cual, se dieron cita sólo los más cercanos a la pareja; en el caso del mánager y productor, contó con la compañía de su hermana, Dolores Robison, así como la actriz Idalia Valles y el actor Brando Guzman, a los que representa.

Andrea García y Larry Robison, reicén casados. Foto: Instagram, vía @larryrobinson

García, por supuesto, contó con la presencia de Charlotte, su única hija, quien, en ese día tan especial para su progenitora, le dedicó unas palabras muy emotivas, al expresar la dicha que suponía para ella ver a su madre unirse en matrimonio con un hombre que realmente ama.

"Casada y enamorada", indicó la joven.

Andrea García y Larry Robison, reicén casados. Foto: Instagram, vía @larryrobinson

Sin embargo, o por lo menos lo que las imágenes que sugieren, los hermanos mayores de Andrea, Andres Jr. y Leonardo no estuvieron presentes en la ceremonia, a pesar de que la actriz sostiene una buena relación con ellos, como Leo ha indicado, pero casi no se frecuentan, debido a que la actriz reside en Los Ángeles.

Andrea García y Larry Robison, reicén casados. Foto: Instagram, vía @larryrobinson

"Ella vive en EU, es muy hermética con sus cosas, como bien sabemos (...), pero mi mejor auguro, cuídalo (Andrea), que no se te vaya... hermanita, cabr*na, ese carácter, contrólalo", dijo el actor a medios a poco de que conociera el comprmiso de su hermana menor.

