Fallece Teresa Velázquez, defensora de la pintura

Guiza estrenará el Gran Museo Egipcio, doble en tamaño al Louvre

Caso Louvre: siete capturados por el robo de joyas imperiales; queda un fugitivo y el botín perdido

Tras robo histórico, Francia anuncia medidas “antiintrusión” en el Louvre

El Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez concluye con estrenos nacionales e internacionales

“En nuestra historia ha habido dolor e injusticia hacia los pueblos originarios”: José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores de España

no perdió la oportunidad de sacar su lado cómico este Halloween: se disfrazó de , el inolvidable personaje de su papá, y el parecido causó risas en redes.

La actriz acudió al popular “Beliween”, la fiesta de disfraces que Belinda organiza anualmente y en la que las celebridades destacan por la producción de sus vestuarios. Aunque suele apostar por el glamour, esta vez Derbez eligió un disfraz más sencillo, pero que muchos calificaron como “el mejor” de la noche.

En su cuenta de Instagram, la ex de Mauricio Ochmann posó con el estilo desairado del personaje, conocido por la frase “Pregúntame, cabr…”.

Con un top de mezclilla, un short amarrado con una cinta y un gorro negro, imitó los gestos del famoso personaje de su padre. “Pasamos de princesa de Disney a perguuuntame ca…”, escribió.

Foto: Instagram oficial.
Foto: Instagram oficial.

“Máxima genia”, comentó Camila Sodi, mientras que el conductor Capi Pérez lo calificó como un “detallazo”. Otros usuarios escribieron: “Estuvo increíble, eres idéntica”, “te pareces más a Eugenio Derbez que el mismo Eugenio Derbez”, “Encuentra la diferencia, no hay, no existe”, “¿cómo le hizo Eugenio para rejuvenecer?”, “Eso es trampa, no es disfraz”, “no puedo de la risa, amé el disfraz”.

A la fiesta también asistieron figuras como Karol Sevilla, quien se vistió como Megan, la muñeca de terror; Daniela Spalla, que apostó por un look de Morticia; así como Erik Rubín y Mía, además de Bárbara de Regil. El evento combinó misticismo, terror y glamour.

Foto: Instagram oficial.
Foto: Instagram oficial.

Aarón Abasolo, el personaje de Eugenio Derbez

Aarón Abasolo es uno de los múltiples personajes creados por Eugenio Derbez en los años 90 dentro de programas como "Derbez en Cuando". Se caracteriza por su tono callejero, su origen humilde y su uso de dobles sentidos y albur.

