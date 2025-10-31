Belinda, amante del Halloween y del terror, elogió disfrazarse este año de Greta Gremlin y sorprendió a los invitados del Beliween 2025 que organizó, al que asistieron varios famosos como Aislinn Derbez, quien se disfrazó de Aaron Abasolo, uno de los personajes más emblemáticos de su padre Eugenio Derbez.

Previo a su aparición, Belinda compartió en redes sociales qué significa el disfraz de este año, Greta es una gremlin femenina, un personaje de la película "Gremlins 2", estrenada en 1990.

Un "gremlin" es una criatura mitológica traviesa, se usa para referirse a cualquier cosa que cause problemas o caos de manera inexplicable. El término se popularizó con películas como "Gremlins", lanzada en 1984.

"Su aura neón se distorsiona en un verde radioactivo, no es oscuridad es exceso de energía contenida la vibración de alguien que ya no puede fingir dulzura", se lee en el mensaje de la cantante en el que explica su disfraz.

Beli, quien hace unos días compartió momento lleno de glamour con la estrella Cher, ahora apareció convertida en una criatura "salvaje" de color verde.

Belinda se convierte en Greta Gremlin. Foto: Instagram prensadanna

"Las pestañas siguen largas, el look sigue icónico pero ahora hay algo salvaje casi caricaturesco que late detrás de cada pestañeo".

Belinda, llamada esa noche bruja pop, se transformó en su forma más indomable, rindiéndole tributo a su más reciente disco "Indómita", el quinto álbum de estudio de su carrera, lanzado el 5 de junio de 2025.

"Su melena sigue perfecta su maquillaje intacto, ni el caos arruina un delineado así pero hay una chispa traviesa, peligrosa, y adorable a la vez. La bruja pop se ha convertido en su forma más indomable una criatura que podría reírse en un club subterráneo mientras el mundo arde a su alrededor".

¿Quién es Greta Gremlin en 15 datos?

"Gremlins" es una película de comedia de terror negra estadounidense de 1984, dirigida por Joe Dante, escrita por Chris Columbus y protagonizada por Zach Galligan y Phoebe Cates. La película fue un éxito de taquilla; su secuela, "Gremlins 2: La nueva generación", se estrenó seis años después, en 1990.

Belinda es Greta Gremlin en Halloween 2025.

Greta Gremlin es un personaje ficticio de la película "Gremlins 2: La nueva generación" (1990). Es la única gremlin femenina en la saga de películas Gremlins. Greta surgió como parte de una nueva generación de gremlins que aparece en la secuela de 1990. Fue la única gremlin superviviente después de que la mayoría de los otros gremlins fueran eliminados en la película. Greta no es un mogwai original que se convierte en gremlin, sino que nace de uno de los gremlins ya existentes. En la trama, obtiene una apariencia más femenina al beber un suero que altera su forma. Su diseño incluye características femeninas claras como orejas, ojos, labios, cabello y pechos. Greta ha sido adoptada como un icono dentro de la comunidad queer, debido a su singularidad y características. En la película, Greta persigue románticamente al jefe de seguridad Forster. Es conocida también como Lady Gremlina entre algunos fans. Su personaje destaca por romper el esquema tradicional de los gremlins que en la saga eran mayormente masculinos y asexuales. Greta es un símbolo de diversidad dentro del universo de Gremlins, siendo presentada como una mutación o una transición sexual dentro de la especie. El personaje tiene una presencia destacada y reconocida en la cultura pop de Halloween y cosplay, siendo utilizado como disfraz popular por figuras públicas. Greta representa una evolución de los gremlins hacia una figura más compleja y femenina. Su historia y diseño fueron una curiosidad importante para los fans en la segunda película, aportando un elemento nuevo y llamativo a la trama y mitología de Gremlins.

