CILE 2025: destacados escritores celebran el legado literario de Mario Vargas Llosa en Arequipa

El Museo Tàpies presenta un film inédito de Germaine Dulac sobre las mentiras de Hitler

Egipto planea ayudar a Gaza con cultura

Felipe VI: “Ninguna lengua nació para ser barrera ni muro”

Álvarez-Buylla dio contrato de casi 4.5 mdp a estudio que antes diseñó obra para su casa

Álvarez-Buylla alega "asedio mediático" para mancillar su nombre

Aislinn Derbez vivió y disfrutó del , la actriz mexicana, invitada especial y representante de México en el evento, compartió de cerca la pasarela de las modelos y compartió el previo del evento.

La hija del actor Eugenio Derbez también asistió al cocktail pre–Fashion Show de Victoria’s Secret y a través de redes sociales compartió varias fotos del momento. Lució un look de bralette de encaje blanco con pantalones y blazer, y otro más con corset de látex y pantalones acampanados.

Aislinn Derbez, feliz y emocionada en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025.
El grupo de K-pop TWICE también desfiló, interpretando “This is For” y “Strategy”, la actriz confesó que sí se sabía las canciones gracias a su hija Kailani, fruto de su relación con el actor Mauricio Ochmann.

Aislinn aplaudió la actuación de la colombiana Karol G, quien pintó de rojo el escenario y la pasarela al cantar “Ivonny Bonita” antes de caminar sola con un conjunto de alas rojas y lencería.

El desfile de lencería comenzó en 2001 y se llevó a cabo anualmente durante casi dos décadas. Victoria’s Secret canceló el espectáculo en 2019, pero lo trajo de vuelta el año pasado.

