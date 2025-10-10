Más Información

protagonizó un momento de euforia y violencia por parte de un fan, la cantante se bajó del escenario en Kaseya Center, donde dio inicio con la etapa norteamericana de su gira "Hit Me Hard and Soft".

Mientras la cantante de 23 años saludaba a sus fanáticos mientras caminaba por la barricada, uno de ellos la jaló y le torció el brazo de una manera muy violenta.

Tanto así que un guardia de seguridad intervino inmediatamente y empujó a la multitud hacia atrás mientras Billie se echó su larga cabellera negra hacia atrás y continuó cantando un tanto contrariada.

El hombre que jaló con brusquedad a Billie Eilish fue retirado del concierto, así lo informó el sitio TMZ.

El momento se ha viralizado en redes sociales.

@chris_yxz last show in Miami 👺👺#billieeilish #miami #fall #hitmehardandsofttour ♬ sonido original - 𝙘𝙝𝙧𝙞𝙨 ✰

En 2015, a los 13 años, Billie grabó y publicó en SoundCloud su sencillo debut "Ocean Eyes", canción escrita y producida por su hermano Finneas O'Connell, alcanzando viralidad rápidamente.

En 2020 interpretó el tema principal de la película de James Bond "No Time to Die", ganando el Oscar a Mejor Canción Original en 2022. What Was I Made For?

Lee también:

En 2024 lanzó su tercer álbum Hit Me Hard and Soft, con sencillos exitosos como "Birds of a Feather", que alcanzó el #1 en Billboard Global 200; con sólo 22 años se ha convertido en la intérprete más joven en lograr cien millones de oyentes mensuales en Spotify, según la revista Billboard.

Famosos que han sufrido agresiones en plenos shows

  • Angus Young (AC/DC): En un concierto en Phoenix (2000), recibió vasos de cerveza lanzados por el público y tuvo que enfrentar verbalmente al agresor mientras estaba en el escenario.
  • Belinda: En una feria en Guanajuato, un fan burló la seguridad y la abrazó fuertemente mientras gritaba, incluso llegó a colocar la mano debajo de su falda, situación que fue controlada sin mayores daños.
  • Josh Homme (Queens of the Stone Age): Fue golpeado en la cabeza con una botella lanzada por un adolescente durante un festival en Noruega (2008).
  • Robbie Williams: Durante un concierto en Alemania (2001), un fan subió al escenario y lo empujó, haciéndolo caer del borde, aunque sin lesiones graves.
  • Jenny Rivera: Durante un concierto, fue impactada por una lata de cerveza lanzada desde el público, lo que la llevó a interrumpir su presentación y confrontar al agresor.

