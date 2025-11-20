En 1986, Stephen King publicó una de sus novelas más reconocidas, “IT”. La historia narra cómo un grupo de niños se enfrentan a una entidad sobrenatural que puede adaptarse a los mayores miedos de sus víctimas.

Después de varias adaptaciones en la pantalla grande, la trama llegó a una de las plataformas de streaming más famosas, lo que ha generado interés en miles de personas.

¿Cuándo ver el episodio 5 de It: Welcome to Derry?

Producida y transmitida por HBO Max, la serie rápidamente acumuló un gran número de espectadores desde su estreno el pasado 26 de octubre, logrando intriga, misterio y suspenso en cada capítulo.

Tras el episodio que se estrenó el 16 de noviembre, la producción llegará a la primera mitad de la temporada, por lo que podremos disfrutar un nuevo capítulo cada domingo, por lo que el episodio 5 se estrenará el domingo 23 de noviembre.

La plataforma ha anunciado que la serie tendrá ocho capítulos, el último se estrenará el domingo 14 de diciembre, concluyendo la primera temporada de tres planeadas.

Este nuevo proyecto indagará en el origen del payaso más temido del cine de terror: Pennywise. Foto: X @ITMovieOfficial

¿De qué trata “Welcome to Derry”?

La serie está ambientada en 1962, 27 años antes de los eventos que se narran en la primera película. La trama cuenta la historia de una familia que se muda al pequeño pueblo llamado Derry, justo en el momento en que un niño desaparece.

La historia junta el terror sobrenatural con problemas sociales, como el racismo, la represión, y la violencia de la década de los años 60.

¿Cuándo ver el episodio 5 de It: Welcome to Derry? Foto: HBO Max

