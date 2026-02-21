En medio de estrenos de películas oscareables, esta semana retornan dos títulos antiguos a la pantalla grande, que no sólo son un gran recuerdo para quienes ya las vieron, sino una oportunidad para aquellos que sólo las conocieron en formato DVD o alguna plataforma streaming.

"Kill Bill: The Whole Bloody Affair"

La epopeya de Quetin Tarantino arribará con escenas añadidas y extendidas.

Originalmente la historia de “The Bride”, la mujer que busca venganza, se dividió en dos partes, (volúmenes 1 y 2), las cuales fueron lanzadas comercialmente en 2003 y 2004, respectivamente, logrando una buena respuesta del público.

Pero ahora llegan unidas, tal y como Tarantino las concibió. Así que se trata de una cinta de más de cuatro horas que tiene algo que para las nuevas generaciones es inconcebible, pero que a finales del siglo pasado, era algo cotidiano: un intermedio de 15 minutos, a fin de que el público pasara a dulcería, fuera al baño o simplemente estirara las piernas.

La nueva versión incluye, entre otras, una secuencia extendida en anime de los orígenes de O-Ren Ishii, la asesina interpretada por Lucy Liu (“Los Ángeles de Charlie”). Mientras en la película comercial apenas era de unos segundos, ahora es de casi 10 minutos.

También está adaptada la batalla multitudinaria en House of the Blue Leaves en color completo, cuando en la versión de hace más de dos décadas, había fragmentos en blanco y negro. La escena es una de las más espectaculares de la obra, pues es cuando “The Bride” debe enfrentarse a decenas de hombres, que la creen presa fácil.

Y también prepárense para un montaje distinto, que sólo los ojos entrenados al estilo Kill, podrá detectar. Los ajustes hacen a la historia más orgánica.

“Kill Bill” es protagonizada por Uma Thurman, teniendo como antagónicos a David Carradine (“Kung Fu”), Daryl Hannah (“Splash”), Vivica A. Fox (“Día de la independencia”) y Michael Madsen (“Especies”).

“Los superfans de Tarantino sin duda la devorarán con entusiasmo y, al final, un director tuvo la oportunidad de compartir su verdadera visión con el resto del mundo”, considera The Wrap.

“Es sorprendente darse cuenta de lo poco que sabemos realmente sobre la relación entre la Novia y Bill, el corazón palpitante tras toda esta agonía”, destaca The Angeles Times.

El regreso de Kill Bill es una alianza entre Corazón Films y Más que Cine de Cinépolis, cadena exhibidora en la que está disponible.

“El viaje de Chihiro”

Hace ya 25 años que esta película llegó a salas y la crítica la sigue amando. Fue el largometraje con la que, dicen, se consagró el director Hayao Miyazaki y los Estudios Ghibli, cuya fórmula ya había entregado las joyas de “El castillo en el cielo” y “Mi vecino Totoro”.

Pero esta tenía algo especial, alcanzado incluso el Oscar a Mejor Película de Animación en el 2003, derrotando a las aún visibles “Lili & Stich” y “La era de hielo”.

Chihiro, el personaje protagonista, es una niña de diez años que viaja en coche con sus padres con quienes, después de atravesar un túnel, llegan a un mundo fantástico en el que solo hay lugar para los dioses de primera y segunda clase.

La aventura inicia cuando descubre que sus padres han sido convertidos en cerdos, por lo que debe iniciar una aventura para salvarlos y volver a la normalidad, a pesar de sentirse sola y asustada.

Miyazaki escribió el guion después de haber decidido que la película estaría basada sobre la hija de diez años de un amigo, quien iba a visitar su casa cada verano. La cinta costó 19 millones de dólares, pero recaudó en el mundo 229 millones de billetes, es decir, 13 dólares por cada uno que se gastó en la producción.

Cuando se estrenó, “Variety” aseguró que era una película que haría reflexionar a la familia, niños y adultos, mientras que el influyente crítico Roger Ebert le otorgó cuatro de cuatro estrellas.

Ahora Cinemex la trae en exclusiva.

