La familia Corleone es encabezada por Vito (Marlon Brando), quien, tras sufrir un atentado, traspasa a su hijo Michael (Al Pacino) el poder que ejercía en el mundo del crimen.

La familia Corleone es encabezada por Vito (Marlon Brando), quien, tras sufrir un atentado, traspasa a su hijo Michael (Al Pacino) el poder que ejercía en el mundo del crimen.

La novela de Mario Puzo, publicada en 1969, llegó al cine con la adaptación de Coppola en 1972. El resultado es una de las obras maestras de la cinematografía mundial y, para muchos críticos, la mejor película de la historia.

Ante un poderoso Marlon Brando, quien para dar carácter a su personaje rellenó sus mejillas con algodones y usó una prótesis dental, tuvo la réplica de Robert Duvall.

El actor interpretó a Tom Hagen, el hijo adoptivo de los Corleone: recto, estratega, leal y hábil negociador. Duvall, silencioso y disciplinado, trabajaba bajo el método actoral; en contraste, Brando prefería no memorizar los textos y decir los diálogos de manera improvisada bajo el argumento de lograr mayor espontaneidad.

En ocasiones, cuando Brando olvidaba la idea central de las escenas y daba la espalda a la cámara, Duvall se ofrecía a llevar hojas con los diálogos pegadas en el frente de su traje, todo con el fin de que la mirada del protagonista no tuviera que desviarse.

“El padrino” dio a Brando el segundo Oscar de su carrera y a Duvall una nominación como Mejor actor de reparto. No ganó la estatuilla, pero el reconocimiento lo consolidó como uno de los actores más versátiles y prestigiosos de su generación.

Para la tercera entrega de la saga, Duvall rechazó la propuesta de Coppola de integrarse al elenco, ya que su salario era considerablemente menor en comparación con el de Pacino. El director resolvió su ausencia haciendo referencia a la muerte del personaje en algún punto del pasado.

Dónde ver: Netflix / Paramount / Disney+ / Prime Video.

