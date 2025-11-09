De acuerdo con The Hollywood Reporter, el cineasta Francis Ford Coppola, director de clásicos como “El padrino” (1972), “Apocalypse Now” (1979) y “La conversación” (1974), habría vendido su isla privada ubicada en Belice debido a dificultades financieras derivadas del fracaso en taquilla de su más reciente película, “Megalópolis”.

La propiedad, conocida como Coral Caye, cuenta con una extensión de 10,117 metros cuadrados (2.5 acres). Durante años, el director utilizó este lugar como refugio vacacional, aunque en los últimos nueve años permaneció arrendada. Finalmente, Coppola decidió venderla por 1.8 millones de dólares, según informó el portal Mansion Global, especializado en bienes raíces de lujo.

“El señor Coppola lamentó mucho la finalización de su contrato de arrendamiento. Apreciaba profundamente el tiempo que pasaba en esta isla paradisíaca; era un lugar muy especial para él”, comentó Peter McLean, del grupo Corcoran, a Mansion Global.

El icónico director habría invertido 20 millones de dólares de su propio bolsillo en la producción de “Megalópolis”, su proyecto más ambicioso y personal, que sin embargo recaudó solo 14.4 millones de dólares a nivel mundial, convirtiéndose en un fracaso comercial.

En el podcast Tetragrammaton, Coppola reconoció estar en una situación económica complicada:

“No tengo dinero porque invertí todo lo que pedí prestado para hacer Megalópolis. Básicamente, se ha ido. Creo que volverá en 15 o 20 años, pero ahora mismo no lo tengo”, confesó el director de 85 años.

¿De qué trata “Megalópolis”?

Megalópolis es una fábula épica romana ambientada en una América moderna imaginada, donde la ciudad de Nueva Roma intenta reconstruirse tras una catástrofe. La trama sigue el conflicto entre César Catilina, un arquitecto utopista, y Franklyn Cicero, el alcalde conservador que se opone a sus ideales.

En medio del enfrentamiento, Julia Cicero, hija del alcalde, se debate entre su amor por César y su lealtad familiar, mientras intenta descubrir qué merece realmente la humanidad.

A pesar de sus dificultades financieras, Francis Ford Coppola ha reiterado en entrevistas su deseo de seguir creando y dejar un legado cinematográfico que trascienda el éxito comercial.