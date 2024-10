La noche ha sido de Francis Ford Coppola, el director que a sus 85 años no sólo sigue dirigiendo, sino que continúa cosechando éxitos.



El realizador de "El Padrino" y "Apocalyosis now" recibió el Premio a la Excelencia por parte del Festival internacional de cine que se realiza en esta ciudad y develó una butaca con su nombre, que quedará montada en una de las salas del Cinépolis Centro, sede principal del encuentro fílmico.



El director presentó "Megalópolis", su más reciente filme, en una función especial en el céntrico Teatro Matamoros. La historia es una epopeya romana ambientada en el EU actual, protagonizada por Adam Driver, la cual llegará a salas comerciales nacionales el próximo jueves.



"Me gustaría que la gente que realmente ama al cine fuera a verla, que no la vayan a ver una y otra vez sólo porque les han enseñado a hacerlo, sino que abran sus mentes y vean que las posibilidades del cine son mucho más amplias de lo que pueden haber pensado", dijo a su paso por la alfombra roja.





Francis Ford Coppola develó una butaca que lleva su nombre. Fotos: Berenice Fregoso/ EL UNIVERSAL.





"Gracias por permitirse estar aquí", indicó después en su mensaje al recibir los reconocimientos.



Contra la tradición, Coppola no se sentó en la butaca develada porque consideró que se movía mucho.

Lee también Coppola revela que dirigir "El Padrino" casi le cuesta su carrera: "me iban a despedir"