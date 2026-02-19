Cada día es la misma historia: no se llega a fin de mes, ni siquiera en la clase media; la discriminación laboral las descarta y la justicia no aparece.

Harta de la situación, cinco mujeres deciden romper el círculo y generar un cambio en sus vidas.

La historia se ubica en Francia (o en cualquier lugar). La iniciadora de todo es Rosalie, quien hace lo que puede para saldar las deudas de su marido, que se encuentra en la cárcel, mientras mantiene a su hija con apenas 30 euros a la semana.

Rosalie sabe que algo tiene que cambiar para refrescar su panorama. Por ello habla con Kim, su mejor amiga, sobre la posibilidad de robar la sucursal del banco donde trabaja.

Pronto se suman más mujeres, cada una con su propia historia: Sofía, otra madre que vive al límite; Alex, estudiante de arquitectura; y Chloé, la esposa del alcalde local, quien además es corrupto.

De primera instancia, la trama parece ingenua, pero son esos toques de candidez los que hacen de "Las leonas" una comedia ácida que, de otro modo, sería sórdida, como tantas otras.

Para sorpresa de muchos, el clan de las leonas se sale con la suya: policías, investigadores y autoridades creen estar tras la pista de los responsables, sin sospechar que detrás del golpe está un grupo de mujeres como las que pueden vivir en cualquier casa de clase media.

Entre la precariedad surgen la amistad, la sororidad, la resiliencia, la lealtad y el hambre de justicia social, pero también un código moral propio.

"Las leonas" es una serie de ocho episodios ya disponible en Netflix. Actúan Rebecca Marder, Zoé Marchal, Naidra Ayadi, Pascale Arbillot y Tya Deslauriers, bajo la dirección y con la idea original de Olivier Rosemberg.

Dónde ver: Netflix.

