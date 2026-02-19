Más Información

El arte de Salón Basalto llegó a La Quiñonera

El arte de Salón Basalto llegó a La Quiñonera

La Orquesta Sinfónica Nacional revela su temporada 2026; 16 conciertos con estrenos, debuts y regresos

La Orquesta Sinfónica Nacional revela su temporada 2026; 16 conciertos con estrenos, debuts y regresos

Premian en EU a la curadora mexicana Tanya Meléndez-Escalante por sus aportaciones como inmigrante 

Premian en EU a la curadora mexicana Tanya Meléndez-Escalante por sus aportaciones como inmigrante 

SEDATU dice que avisó en redes de apertura del AGA

SEDATU dice que avisó en redes de apertura del AGA

Adiós a Roger von Gunten, gran artista de la Ruptura

Adiós a Roger von Gunten, gran artista de la Ruptura

“Todos los físicos sueñan con el  CERN y yo estoy aquí”: Nora Patricia Estrada

“Todos los físicos sueñan con el  CERN y yo estoy aquí”: Nora Patricia Estrada

Cada día es la misma historia: no se llega a fin de mes, ni siquiera en la clase media; la discriminación laboral las descarta y la justicia no aparece.

Harta de la situación, cinco mujeres deciden romper el círculo y generar un cambio en sus vidas.

La historia se ubica en Francia (o en cualquier lugar). La iniciadora de todo es Rosalie, quien hace lo que puede para saldar las deudas de su marido, que se encuentra en la cárcel, mientras mantiene a su hija con apenas 30 euros a la semana.

Lee también:

Rosalie sabe que algo tiene que cambiar para refrescar su panorama. Por ello habla con Kim, su mejor amiga, sobre la posibilidad de robar la sucursal del banco donde trabaja.

Pronto se suman más mujeres, cada una con su propia historia: Sofía, otra madre que vive al límite; Alex, estudiante de arquitectura; y Chloé, la esposa del alcalde local, quien además es corrupto.

De primera instancia, la trama parece ingenua, pero son esos toques de candidez los que hacen de "Las leonas" una comedia ácida que, de otro modo, sería sórdida, como tantas otras.

Lee también:

Para sorpresa de muchos, el clan de las leonas se sale con la suya: policías, investigadores y autoridades creen estar tras la pista de los responsables, sin sospechar que detrás del golpe está un grupo de mujeres como las que pueden vivir en cualquier casa de clase media.

Entre la precariedad surgen la amistad, la sororidad, la resiliencia, la lealtad y el hambre de justicia social, pero también un código moral propio.

"Las leonas" es una serie de ocho episodios ya disponible en Netflix. Actúan Rebecca Marder, Zoé Marchal, Naidra Ayadi, Pascale Arbillot y Tya Deslauriers, bajo la dirección y con la idea original de Olivier Rosemberg.

Dónde ver: Netflix.

Lee también:

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Dónde están Sarah Ferguson y las princesas Beatriz y Eugenia? Se desconoce su paradero tras la detención del expríncipe Andrés Foto: (AP Photo/Gero Breloer, File)

¿Dónde están Sarah Ferguson y las princesas Beatriz y Eugenia? Se desconoce tras escándalo del expríncipe Andrés

Tiburón ataca a sobrino de Anahí en Tulum y recibe 30 puntadas; “Le hizo bastante daño”, afirmó Jorge D'Alessio. Foto: Captura pantalla Jorge Dalessio- IG /MacPuente-IG

Sobrino de Anahí es atacado por tiburón en Tulum: recibió más de 30 puntadas y así reaccionó su familia

¿Katy Perry y Justin Trudeau se casan? Amigos revelan preocupación por la rapidez del romance. Foto: (Photo by Andy Kropa/Invision/AP, left; and Frank Gunn/The Canadian Press via AP, File)

¿Katy Perry y Justin Trudeau se casan? Amigos revelan preocupación por la rapidez del romance

¿Lo obligaron a casarse? El ultimátum de Kate Middleton a William que habría contado con el apoyo de la reina. Foto: AP

¿Lo obligaron a casarse? El ultimátum de Kate Middleton a William que habría contado con el apoyo de la reina

Halle Berry. Foto: AFP/RED SEA FILM FESTIVAL

Halle Berry se suma a la tendencia ‘sin pantalón’ y deslumbra a los 59 años

[Publicidad]